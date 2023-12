Vídeo impressionante mostra onda ‘engolindo’ cruzeiro que transportava 400 pessoas

Um #cruzeiro luxuoso, que levava 400 passageiros e tripulantes, foi atingido, nessa sexta-feira (22/12), por uma onda gigante durante uma tempestade no #Mar do Norte. O #navio estava a cerca de 260 quilômetros da costa oeste da Dinamarca. A força da água gerou um apagão no cruzeiro, que ficou sem energia elétrica. Um vídeo compartilhado nas redes sociais mostra o momento em que a onda atinge a embarcação. "Assim que a onda atingiu, a tela da TV apagou e o sinal de socorro da buzina do navio soou, então eu sabia que algo estava errado", disse um passageiro a bordo. Segundo o jornal Daily Mail, o cruzeiro norueguês transportava turistas britânicos em uma expedição de 14 dias. O objetivo era flagrar as luzes da aurora boreal e retornar ao porto de Essex neste sábado (23). Os passageiros estavam seguros e ninguém ficou ferido. #TikTokNotícias