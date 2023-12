Praias de nudismo em Santa Catarina: descubra destinos naturistas e suas regras

Santa Catarina se destaca como um refúgio para os amantes do naturismo, abrigando duas praias oficiais e um local controverso para a prática de nudismo. Balneário Camboriú e Palhoça são os destinos naturistas em evidência, cada um com suas peculiaridades e normas, diz o G1.

Veja a lista

Balneário Camboriú: Praia do Pinho

A icônica Praia do Pinho, em Balneário Camboriú, é reconhecida como a primeira praia de naturismo do Brasil. Com acesso pela rodovia Interpraias, a área de 500 metros oferece a opção de nudez, segundo a FBrN, sendo de fácil alcance entre as praias de Laranjeiras e Estaleirinho. Além da beleza natural, a praia dispõe de pousadas, restaurantes e estacionamento privativo.

Famosa desde a década de 1980, a Praia do Pinho foi cenário de eventos marcantes. Recentemente, um projeto de lei para proibir o nudismo gerou debates, aguardando votação na Câmara Municipal.

Palhoça: Pedras Altas

A tranquilidade reina em Pedras Altas, Palhoça, na Grande Florianópolis. Embora não haja uma legislação municipal específica, a praia é reconhecida pela FBrN como reduto naturista. O prefeito enfatiza a aceitação local, e a infraestrutura oferece bar, restaurante, pousada e área para acampar.

Florianópolis: Praia da Galheta

A Praia da Galheta, apesar de listada pela FBrN, não conta com reconhecimento municipal desde a revogação, em 2016. Delimitada por pedras e acessada por trilha, mantém suas características naturistas. Autoridades locais aplicam normas similares a outras praias.

Paula Silveira, presidente da FBrN, destaca a expectativa de aumento do público naturista, principalmente estrangeiro, durante o verão. As praias naturistas catarinenses oferecem estrutura confortável e atrações irresistíveis.

Regras e ética naturista

O naturismo, popularizado no Brasil na década de 1980, preza pelo autorrespeito e respeito ao próximo. A FBrN estabelece regras que incluem a proibição de comportamento sexual ostensivo e o respeito à natureza.

Faltas Graves:

Comportamento sexualmente ostensivo; Violência física; Uso de drogas ilegais; Danos à imagem pública do Naturismo.

Comportamento Inadequado:

Concorrer para a discórdia com propostas inconvenientes; Fotografar sem permissão; Uso inadequado de aparelhos sonoros; Causar constrangimento.

Com a chegada do verão, as praias naturistas de Santa Catarina prometem atrair visitantes em busca de experiências únicas e em harmonia com a natureza.