Noivo acusa cunhada grávida de estragar seu casamento por receber ajuda da sogra

A gestação é um momento delicado na vida de uma mulher e requer atenção redobrada quando é considerada uma gravidez de risco pelos médicos. Além de passar por este momento delicado, uma mãe que desabafou no Reddit está precisando lidar com as atitudes de seu cunhado, que a está acusando de fingir sua situação de saúde para roubar a atenção que seria dedicada ao casamento dele.

Sem se identificar, a mulher conta que a irmã de seu marido deve se casar em fevereiro do próximo ano, o que está envolvendo a família em diversos planos. Ao mesmo tempo, ela está passando pelo final do primeiro trimestre de sua gestação e recebeu a visita recente de seus sogros, que viajaram até o país que eles moram na expectativa de acompanhar este momento.

“Eu acabei precisando ser hospitalizada por duas vezes sob ameaça de um aborto espontâneo, acabamos saindo dessa situação complicada e eu estou de repouso absoluto conforme recomendação médica. Por causa disso, minha sogra se ofereceu para ficar em nossa casa até fevereiro, quando todos viajaremos juntos para o casamento”.

“Ela não vai perder o casamento por causa disso e nem nada, também não vai chegar para o casamento de última hora ou perder o chá de cozinha da minha cunhada. Ela apenas não estará disponível para ajudar nos preparativos realizados em janeiro”, revela a mulher.

O cunhado ficou completamente descontente

Sem ter aceito formalmente a ajuda da sogra, a mulher conta que a mãe de seu marido contou suas preocupações para a filha que irá se casar. A noiva se mostrou compreensiva com o ocorrido e disse que por mais que queira a mãe perto neste momento, fica feliz em saber que ela está apoiando seu irmão e esposa durante um momento difícil.

“O problema é que o noivo dela não concordou. Ele está me mandando diversas mensagens dizendo que eu estou sendo dramática e que sou jovem demais para precisar ficar de repouso absoluto durante a gravidez. Ele me acusou de sabotar seu casamento por não dar conta de olhar o filho que já tenho e aguentar a gravidez do segundo”.

“Eu me sinto mal porque minha sogra é quem estava guiando o planejamento do casamento e não quero ser o motivo de algo dar errado na celebração”, finaliza a mulher.

Para os usuários do Reddit, ela precisa urgentemente contar para a cunhada o que o noivo está fazendo.

“Você faz o que seu médico manda você fazer. É ele quem esta cuidando de você e do seu bebê e qualquer pessoa que tiver um problema com isso não deve se meter”, comentou uma pessoa.

“Você precisa printar essas mensagens e enviar para sua cunhada! Deixe que ela explique ao noivo como o repouso e as decisões médicas são importantes neste momento”, finalizou outra.