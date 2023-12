Namorado exige que a companheira use sua herança para assumir as contas de casa

Um relato feito no Reddit deixou os usuários da plataforma completamente inconformados com a atitude de um homem. De forma anônima, uma jovem contou exatamente como se envolveu em uma grande confusão com seu companheiro após receber uma grande herança de seu avô.

Segundo a jovem, o avô deixou para ela uma quantia suficiente para que suas preocupações com dinheiro e emprego fossem supridas ao longo de toda sua vida. Ela não esperava receber o valor milionário por assumir que tudo iria para sua mãe.

“Depois do choque inicial, eu percebi que era a minha chance de sair de um trabalho que me desgasta e que me faz mal, e como não tenho contas altas posso apenas dividir o valor e viver minha vida de forma tranquila. Sou uma pessoa caseira e fico feliz estando dentro de casa e trabalhando com artesanato”, revela.

O namorado não pensa da mesma forma

A jovem então revela que desde o momento em que soube da herança, seu namorado passou a pressioná-la para que ela cubra todas as despesas da casa como aluguel, contas e compras, além de começar a fazer um fundo conjunto entre os dois.

“Eu ficaria feliz em fazer isso se fossemos casados, mas não somos. Estamos namorando há 1 ano e meio e eu prefiro manter nossas finanças separadas”, revela.

“Apesar de não estar trabalhando, eu pago minha parte das despesas e também comecei a pagar para uma pessoa vir limpar e organizar o apartamento, então as coisas estão legais e organizadas por aqui”.

“Falei para meu namorado que ele não tem que me dizer o que fazer com o meu dinheiro e ele diz que estou sendo egoísta por esperar que ele continue contribuindo com as contas de casa quando eu posso tranquilamente pagar tudo sozinha”, finaliza a mulher.

Para os usuários do Reddit, ela deve reconsiderar o relacionamento e até mesmo fazer um acordo pré-nupcial caso deseje seguir ao lado do homem.

“Vocês não são casados, o que é seu, é seu. Procure pela ajuda de um advogado para evitar problemas”, comentou uma pessoa.

“Caso você queira seguir com o relacionamento e ele decida casa, lembre-se de assinar um acordo pré-nupcial”, finalizou outra.