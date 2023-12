Mulher expulsa marido do quarto por não gostar de seus shorts: ‘Ela os acha feios’

Um homem usou o Reddit, a fim de desabafar sobre ter sido expulso do quarto pela esposa, após se recusar a descartar algumas peças de roupas. De acordo com ele, por meio do usuário u/Temporary-Warning356, sua parceira considera alguns de seus shorts “feios”, apesar de ele se sentir confortável os usando.

“Tenho alguns shorts elásticos pretos desde os 13 anos. Minha mãe comprou esses shorts originalmente como parte do meu kit esportivo para a escola. Eles já têm 13 anos, mas ainda são confortáveis, e eu os uso para dormir todos os dias (esses shorts são lavados a cada três dias). Eles estão em boas condições”, iniciou o texto na rede social.

“Minha esposa odeia esses shorts porque os acha feios. Ela passou os últimos quatro anos me implorando para me livrar deles, eu me recusei a jogá-los no lixo e ela se recusou a desistir de implorar. Discutimos esta noite e ela me expulsou do quarto e me fez dormir no sofá. Ela está me chamando de idiota porque não vou me livrar deles”, continuou.

Leia mais um relato:

Observações na web

Ao finalizar o desabafo, o homem revelou que não via motivos para descartar suas peças de roupa só pelo fato de sua esposa considerá-los “feios”. “Estão em ótimas condições e são confortáveis”, escreveu.

Após terminar o texto, diversos internautas manifestaram suas opiniões na seção de comentários da página.

“Você não é um idiota [por isso], simplesmente não há como seus shorts de 13 anos estarem em boas condições. Esperamos que você tenha crescido desde os 13 anos, não há como isso ser tão bom quanto você pensa”, disse um internauta.

“Eu entendo sua esposa, especialmente se ela for uma senhora que se esforça em sua aparência. Eu ficaria magoado se meu parceiro também não se comprometesse a fazer um esforço semelhante para estar apresentável. Entendo que ir para a cama não é realmente “apresentável” e apoio que você e sua esposa usem roupas confortáveis dentro do razoável. Esses shorts provavelmente têm buracos que ela provavelmente não quer que isso a toque”, completou.