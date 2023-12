Mito dos crocodilos no esgoto se torna realidade

A lenda urbana dos 'crocodilos no esgoto' ganhou vida em Oviedo, Flórida, quando uma equipe de trabalho fez uma descoberta impressionante durante uma inspeção de rotina.

Contrariando a crença popular de que Nova York é o único lugar com 'crocodilos no esgoto', Oviedo, Flórida, se tornou o cenário de um encontro assustador.

Um vídeo compartilhado pela Administração Municipal da Cidade de Oviedo revelou a presença de um jacaré de 1,5 metro residindo em uma tubulação cheia de lama.

A descoberta chocante

Durante uma inspeção para investigar crateras recorrentes na estrada, uma equipe de obras públicas usou um robô equipado com câmera. Ao se aproximar do fim do túnel, o que pareciam ser 'dois olhinhos brilhantes' transformaram a expectativa em terror quando se revelou ser um crocodilo americano.

Florida Man Investigation: Alligators in the sewer myth is true pic.twitter.com/q7Mfp1sxOc — HARD FACTOR (@HardFactorNews) May 18, 2023

O vídeo da descoberta, compartilhado no Facebook, rapidamente se tornou viral, evocando comparações com filmes de terror e vilões de quadrinhos. A cidade brincou, alertando sobre os perigos dos canos de águas pluviais, acrescentando uma nova dimensão ao mito urbano.

A filmagem em primeira pessoa do robô se aproximando das luzes no túnel, revelando o crocodilo americano, criou uma cena digna de um filme de terror. O jacaré, inicialmente confundido com um sapo, se revelou uma surpresa assustadora, desencadeando reações horrorizadas nas redes sociais.

A cidade de Oviedo especula sobre como o jacaré conseguiu entrar no labirinto subterrâneo de drenagem. A teoria mais aceita é que o réptil tenha entrado por uma das lagoas de águas pluviais usadas para evitar inundações durante tempestades.

Mitos urbanos e realidades

Os crocodilos na rede de esgoto não são exclusividade da Flórida, e a descoberta evoca memórias de incidentes semelhantes em Nova York. As autoridades e os residentes expressaram surpresa, destacando a necessidade de vigilância mesmo em locais improváveis.

O episódio em Oviedo, Flórida, coloca em destaque a surpreendente presença de crocodilos em locais urbanos inusitados. Uma descoberta que, além de confirmar o mito dos 'crocodilos no esgoto', destaca os desafios enfrentados pelas autoridades e residentes quando a vida selvagem encontra seu caminho para o ambiente urbano.