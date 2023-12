Idosa chorou ao realizar seu sonho de tocar pinguim: “sempre quis conhecer um”

Os animais podem despertar emoções únicas nos seres humanos, a um nível que pode até ser terapêutico para muitos. E se a isso se acrescenta o fato de conhecer uma dessas criaturas ser um dos sonhos mais desejados, então o prazer é maior. Esse é o caso da mãe de Lindsay, a quem realizaram o seu sonho de conhecer um pinguim.

Lindsay publicou em sua conta @royalmaleficent um vídeo de sua mãe tocando um pinguim e a reação da senhora está viral por sua emoção ao sentir pela primeira vez um desses animais.

"A mãe sempre quis conhecer um pinguim", escreveu a jovem ao lado do vídeo, onde se vê sua mãe acariciando as costas de um pinguim no recinto SeeWorld de San Diego, Estados Unidos, onde são feitas visitas guiadas para conhecer essas aves.

A mãe de Lindsay chorava enquanto acariciava o pinguim. Em frente a ela estava uma funcionária do SeeWorld falando sobre essas criaturas. A senhora passou vários segundos com o animal e saiu chorando devido à emoção de interagir pela primeira vez com esse tipo de animal.

Reação viral

Em um segundo vídeo, é possível ver a senhora em outra área se divertindo com outros pinguins, ela não parava de rir quando acariciava um que lhe tocava a mão com o bico.

O primeiro vídeo é viral, com 11,9 milhões de visualizações, mais de dois milhões de curtidas e mais de 11 mil comentários.

"O dia em que conhecer um pinguim, vou chorar. Assim mesmo", "amo muito a professora que ama a professora pinguim", "aqui chorando por uma senhora que ama os pinguins", "eu estava igual à senhora no dia em que acariciei as capivaras", "é tão doce, que lindo", "eu também choraria, amiga. Ambas são lindas, e a pinguim, mais à vontade nos braços", "meu sonho também é conhecer um pinguim", "deve amar absolutamente os pinguins. Não é todo dia que se pode ver um, muito menos tocá-lo", foram alguns dos comentários.