Estudo revela maior propensão a artérias obstruídas em 'corujas'

Você costuma ficar acordado até tarde? Um novo estudo da Universidade de Gotemburgo, na Suécia, revela que os notívagos enfrentam maior propensão a desenvolver uma condição cardíaca comum em comparação com os madrugadores.

A aterosclerose, caracterizada pelo endurecimento e estreitamento das artérias, apresenta uma prevalência quase duas vezes maior em 'corujas noturnas', conforme resultados publicados na revista 'Sleep Medicine'.

O estudo, abrangendo 771 participantes entre 50 e 64 anos, identificou 144 como extremamente matutinos e 128 como extremamente noturnos. Os resultados revelaram que 22,2% dos tipos matutinos apresentavam calcificação pronunciada nas artérias, indicando menor risco. Por outro lado, o grupo noturno extremo registrou a maior incidência de endurecimento severo das artérias, atingindo 40,6%.

A autora do estudo, Mio Kobayashi Frisk, destaca que o cronótipo extremamente noturno pode não apenas estar associado a uma saúde cardiovascular mais precária em geral, mas também especificamente à calcificação das artérias coronárias.

O estudo também ressalta a fragilidade do ritmo circadiano, sugerindo que este desempenha um papel crucial nas fases iniciais do desenvolvimento de doenças cardíacas.

Além do relógio biológico

Além do cronótipo, outros fatores que afetam o risco de endurecimento das artérias incluem pressão arterial, lipídios no sangue, peso, níveis de atividade, estresse, sono e tabagismo.

Ding Zou, coautor do estudo, enfatiza que o ritmo circadiano, um ciclo delicado suscetível a interrupções, desempenha um papel fundamental no desenvolvimento de doenças e destaca a importância de considerá-lo no tratamento preventivo de doenças cardiovasculares.

Essa pesquisa se soma a outras descobertas relacionadas ao sono e saúde, como estudos que indicam que a perda de uma ou duas horas de sono pode desencadear ansiedade, e que um sono prolongado durante o final de semana pode ajudar na prevenção de ataques cardíacos.

O estudo alerta para a importância de compreendermos os efeitos do ritmo circadiano na saúde cardiovascular e destaca a necessidade de considerar essa variável na abordagem preventiva de doenças cardíacas.