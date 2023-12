Enviaram por engano criança de 6 anos em um voo para Orlando antes do Natal

Trapalhada lembrou o personagem de Macaulay Culkin em 'Esqueceram de Mim'/ Foto: 20th Century Studios / The Walt Disney Company Trapalhada lembrou o personagem de Macaulay Culkin em 'Esqueceram de Mim'/ Foto: 20th Century Studios / The Walt Disney Company

Uma criança de 6 anos, que estava viajando sozinha com a Spirit Airlines para visitar sua avó em Fort Myers, Flórida, foi enviada por engano em um voo com destino a Orlando, o que fez com que as redes sociais explodissem, com os usuários lembrando do filme ‘Esqueceram de Mim’.

A Spirit Airlines emitiu um comunicado para se desculpar com a família do menor, pois no dia 21 de dezembro a criança deveria ter voado do Aeroporto Internacional da Filadélfia para o Aeroporto Internacional do Sudoeste da Flórida em Fort Myers. No entanto, foi enviada “por engano” em um voo para Orlando.

A companhia aérea afirmou que a criança esteve constantemente sob a supervisão de um membro da equipe da Spirit Airlines, e, de acordo com a CNN, assim que o erro foi detectado, medidas imediatas foram tomadas para entrar em contato com a família e reunir-los com a criança.

O canal de televisão americano informou que a avó do menor, María Ramos, entrou em pânico depois que o avião pousou em Fort Myers sem seu neto a bordo, mas se acalmou quando recebeu uma ligação do menino após sua chegada em Orlando e viajou para encontrá-lo.

Embora a companhia aérea tenha oferecido reembolsar a viagem, a avó da criança afirmou que sua principal preocupação é entender porque ocorreu este incidente.

A companhia aérea americana não deu detalhes sobre como ocorreu o erro, mas declarou que está realizando uma investigação interna, enfatizando seu compromisso com a segurança e a responsabilidade no transporte de passageiros.

Centenas de usuários compararam o menor de identidade desconhecida com ‘Kevin McCallister’, o protagonista do filme ‘Esqueceram de Mim’ interpretado por Macaulay Culkin, cuja família o abandona ‘por engano’ em Chicago após pegar um voo para a França para celebrar o Natal.