Ele foi expulso da casa da namorada após ser pego ‘assaltando a geladeira’

Alergias e restrições alimentares são assuntos complicados para quem precisa conviver diretamente com elas. Quando o assunto envolve a atitude de amigos e familiares, as coisas podem complicar ainda mais. Foi exatamente isso que aconteceu com uma jovem que desabafou no Reddit após pegar o namorado “assaltando sua geladeira”.

Sem se identificar, a jovem de 22 anos conta que precisa lidar com uma série de alergias e restrições alimentares o que faz com que o ato de “pedir comida” em restaurantes seja ligeiramente complicado. Por causa disso, ela deixa em sua geladeira alimentos específicos que ela pode consumir sem risco além de algumas outras coisas para seu namorado, que não tem as mesmas restrições que ela. Apesar disso, nem sempre as coisas saem como o esperado.

“Naquele dia em específico eu estava tomando um banho demorado enquanto meu namorado aproveitou para comer tudo o que conseguiu encontrar na minha geladeira. Eu não tinha muitas coisas em casa porque precisava ir ao supermercado, então a geladeira continha somente o que eu precisava para sobreviver”.

“Quando sai do banho e me vesti, perguntei ao meu namorado o que ele gostaria de comer no jantar, e enquanto comia minhas barras de proteína ele disse que não estava com fome”.

Ela o expulsou de casa!

Achando a resposta do companheiro estranha, a mulher decidiu preparar o próprio jantar e foi somente então que ela reparou que sua geladeira estava completamente vazia de alimentos que poderiam ser consumidos por ela. Os únicos itens existentes só poderiam ser ingeridos por seu namorado.

“Eu perguntei a ele se ele sabia onde estava toda a comida que eu tinha guardado para mim, e ele falou que comeu porque estava com fome. Fiquei irritada e magoada, quando sentei no sofá encontrei as embalagens vazias e ele me encarando”.

“Na mesma hora eu perdi a paciência e comecei a gritar perguntando se ele tinha noção do quanto gasto com as comidas específicas que posso consumir e se ele percebia que agora eu praticamente não tinha nada para comer porque ele assaltou minha geladeira. Ele simplesmente virou para mim e perguntou se eu não podia apenas pedir comida para entrega. Eu simplesmente fiz as malas dele e o mandei ir embora na mesma hora. Eu agi errado?”, questiona.

Leia também: Mulher descobre que o companheiro compartilhou alguns nudes sem seu consentimento

Para os usuários do Reddit, ela deve repensar seu relacionamento com o homem que se recusa a respeitar seus limites.

“Você não errou, mas no seu lugar eu reconsideraria o relacionamento. Parece que ele está tentando testar seus limites”, comentou uma pessoa.

“Seu namorado é extremamente egoísta! Além de comer sua comida ele sem dar chances de dividir com você, ele também ignorou suas alergias”, finalizou outra.