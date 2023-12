Criatividade: mãe deixa filhos escolherem nome de inverno para bebê

Dar nome a um filho é uma decisão importante, mas Eliza Flynn decidiu deixar a criatividade de seus filhos guiar a escolha para o nome do meio de seu terceiro rebento. O resultado? Um nome festivo e alegre que inicialmente 'levantou algumas sobrancelhas' na família, diz o Mirror.

O nome ?gelado?

Eliza, mãe de Arthur e Hector, deu as boas-vindas a Caspian Snow Flynn Gash em março de 2022. Com a surpresa do terceiro filho, ela decidiu envolver seus filhos mais velhos, de 6 e 3 anos, na escolha do nome do meio. A dupla de irmãos escolheu 'Snow' como um tributo às suas memórias favoritas de neve.

Inicialmente, Eliza considerou nomes como Jasper e Casper, mas suas escolhas foram vetadas. Incentivando seus filhos a pensar em coisas que amam, "presentes" foi a primeira sugestão, mas logo descartaram a ideia de um nome como "Caspian Presents". Após ponderar sobre suas melhores memórias, decidiram por "Snow". Eliza lembra que, embora tenha havido 'sobrancelhas levantadas' entre amigos e familiares mais tradicionais, a reação foi geralmente positiva.

Com o inverno chegando no hemisfério norte, a família associa naturalmente o nome de Caspian Snow à temporada de neve. Eliza destaca que a escolha do nome do meio "poderia ter sido pior" em termos de reações. Apesar de algumas incertezas iniciais, a família abraçou o nome festivo, e Caspian Snow Flynn Gash tornou-se uma adição alegre ao clã.

Eliza compartilha que a escolha do nome não é apenas única para a família, mas também inspirou outros pais a considerarem abordagens não convencionais. Mesmo admitindo que seu marido precisou de alguma persuasão, Eliza destaca como o nome reflete bem a personalidade alegre de Caspian, tornando-o uma criança única e interessante.

Ao permitir que os filhos dessem sua contribuição criativa à escolha do nome, Eliza Flynn criou uma tradição única e um legado familiar que será lembrado nos invernos vindouros.