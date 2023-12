Conheça a família de Rondonópolis que cuida com amor e dedicação de cão com Alzheimer

A família adotou cuidados especiais com Max, o cão com Alzheimer. Foto: Instagram/@josuemneres

Uma família de Rondonópolis, Mato Grosso, tornou-se um exemplo inspirador ao compartilhar nas redes sociais a emocionante jornada de cuidados com Max, um cão de 15 anos diagnosticado com Alzheimer Canino há dois anos. O tutor do pet, Josue Moreira Neres, médico de profissão, tem sido incansável em documentar os cuidados especiais dispensados a Max.

Desafios do Alzheimer Canino

O Alzheimer Canino, uma condição neurodegenerativa que afeta cães idosos, trouxe uma série de desafios para Max e sua família. Entre os sintomas apresentados pelo pet estão o esquecimento, alterações de comportamento e dificuldades em realizar tarefas rotineiras. Há dois anos, a vida do cão, outrora brincalhão, mudou drasticamente após o diagnóstico.

O processo de diagnóstico envolveu exames detalhados, e ao longo do tempo, os problemas associados ao Alzheimer Canino começaram a se manifestar. Max passou a enfrentar fraqueza, dificuldades para se alimentar e beber, além de realizar funções básicas, como andar.

LEIA TAMBÉM: Pai salva filho após emocionante transplante de medula em Brasília

“Amor e compreensão”: o lema da família

Apesar dos desafios significativos, a família de Max uniu forças para enfrentar a situação com serenidade e amor. Josue compartilhou uma mensagem comovente em seu perfil no Instagram: “Ame, cuide e, o mais importante, não abandone. Eles precisam de você agora mais do que nunca. Vamos juntos garantir que os últimos anos deles sejam tão cheios de amor e cuidado quanto os primeiros.”

Plantões noturnos: dedicando tempo a Max

Em um dos vídeos compartilhados, Josue mostra a rotina de troca de plantões durante a madrugada com sua esposa. Às 2h30 da madrugada, Max enfrenta uma crise de ansiedade, requerendo atenção constante. A esposa, que estava cuidando do cão, finalmente vai descansar, enquanto Josue assume o posto na sala, acomodando o cachorrinho em uma almofada.

Com paciência e dedicação, Josue assegura que Max consiga descansar, destacando a importância crucial desses momentos para o animal. O tutor enfatiza que, mesmo diante das dificuldades, Max é capaz de aprender novamente com carinho e paciência.

LEIA TAMBÉM: Cachorra recebe uma medalha durante cerimônia de formatura em escola

Uma lição de amor incondicional

A história comovente da família de Rondonópolis destaca não apenas os desafios do Alzheimer Canino, mas também a capacidade de uma família dedicar-se incondicionalmente a um animal de estimação. Max, mesmo em meio às adversidades, continua a receber amor e cuidado, proporcionando uma lição inspiradora sobre a importância de permanecer ao lado dos nossos companheiros de quatro patas nos momentos mais desafiadores.

Fonte: Só Notícia Boa