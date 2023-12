Casamentos em Las Vegas baterão recorde devido a coincidência de números

“Na saúde e na doença, na alegria e na tristeza...”, uma onda de casais dizendo “sim, aceito” em Las Vegas na véspera de Ano Novo poderia bater o recorde do dia de casamentos mais concorrido na história da cidade.

Isso ocorre porque o dia 31 de dezembro de 2023 (12/31/23 no formato simplificado usado nos Estados Unidos) é conhecido no enorme setor de casamentos de Las Vegas como uma “data especial”, graças à repetição do padrão 1-2-3 1-2-3, conforme relatado pelo ‘Las Vegas Review-Journal’.

A cereja do bolo?

Esta data cai em um feriado famoso por suas celebrações espetaculares. A presidente da Vegas Weddings, Melody Willis-Williams, comentou que é um golpe duplo de sorte.

A cifra a ser superada é de 4.492, recorde de casamentos em um único dia em Las Vegas, estabelecido em 7 de julho de 2007 (07/07/07). A segunda data mais popular de casamentos especiais registrada no escritório de casamento do condado é 11 de novembro de 2011 (11/11/11), quando 3.125 casais se casaram.

De acordo com o ‘Review-Journal’, a véspera de Ano Novo atraiu entre 450 e 550 casais para se casarem em Las Vegas desde 2018.

Mas não este ano para Vegas Weddings. A empresa tem reservas cheias para a meia-noite em seus vários locais, incluindo sua capela de tijolo marrom no centro de Las Vegas, decorada com um campanário branco e um toldo vermelho.

Willis-Williams disse que apenas a sua empresa espera casar mais de 120 casais no Ano Novo. Cinco desses casais se casarão exatamente quando o relógio marcar a meia-noite.

A secretária do condado de Clark, Lynn Marie Goya, disse que os casais que se casam em uma data especial em Las Vegas as descrevem como “datas mágicas” que são fáceis de lembrar.