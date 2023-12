Uma cachorrinha foi deixada amarrada ao lado de uma lixeira, quando foi descoberta por uma equipe de socorristas. De acordo com o portal The Dodo, o grupo do Stray Rescue of St. Louis (SRSL) encontrou o animal enquanto dirigia ao longo da capital do Missouri, nos EUA.

O cachorro se encontrava em uma situação insalubre, deitado ao lado da lixeira que transbordava coberta de folhas caídas.

“Paramos e encontramos um cachorro [deitado] em uma pilha de lixo, olhando para nós”, escreveu SRSL no Facebook . “[Ela estava] amarrada a uma lixeira com um cabo, e o cabo estava todo enrolado em uma cerca.”

Presa nos arredores, o animal não contava com muitas opções para se livrar daquela situação sozinho. Até o momento, a esperança se concentrou na chegada de bons samaritanos.

Cachorro amarrado em lixeira deixa socorristas paralisados: ‘Passou por muita coisa’ (Reprodução/SRSL)

Primeiro contato

Apesar da boa intenção de Lochmann e sua equipe de socorristas, a cachorrinha ainda estava desconfiada e não sabia se poderia confiar. O animal prontamente se colocou no modo defensivo.

Claramente, a equipe de socorristas não descansou enquanto o animal não estivesse seguro e fora daquela situação. Lochmann abriu uma lata de salsichas vienenses e foi conquistando o cãozinho pelo estômago.

Mesmo na defensiva, a cachorrinha, mais tarde chamada de Snapple, permitiu ser presa a uma coleira pelos socorristas.

Leia mais um relato sobre animais:

Resgate concluído

Já resgatada, Snapple recebeu todos os cuidados necessários, tomou banho, se alimentou e passou por exames. Felizmente, não havia nada de errado com ela.

“Ela passou por muita coisa e ainda não confia em nós”, escreveu SRSL. “Nossa incrível equipe está trabalhando com ela para mostrar que ela nunca mais será machucada, descartada, deixada de lado ou abandonada.”

Cachorro amarrado em lixeira deixa socorristas paralisados: ‘Passou por muita coisa’ (Reprodução/SRSL)

Apesar do ganho da confiança do animal, Snapple está sendo tratada emocionalmente de seu trauma anterior. Enquanto espera pela adoção de uma família, segue recebendo todos os cuidados da equipe na SRSL.

“Ela pode derrubar essas barreiras quando estiver pronta”, escreveu SRSL. “[SRSL] dá aos cães o tempo que eles precisam, cada um em seu próprio cronograma.”