Anúncio de noivado acaba em briga após uma acusação ser feita

Uma mulher buscou por apoio no Reddit depois de se envolver em uma confusão ao anunciar seu noivado durante um almoço de família. Enquanto ela apenas queria aproveitar o momento para contar a novidade a todos, sua irmã encarou as coisas de outra forma decidiu acusá-la formalmente.

Sem se identificar, ela detalhou o ocorrido em uma publicação onde aproveitou para questionar os usuários da plataforma sobre sua reação diante da acusação feita pela irmã.

A mulher, de 30 anos, conta que sua irmã mais nova está presa em um ciclo de relacionamentos ruins, onde ela sempre se envolve com pessoas “folgadas, que não querem trabalhar ou que estão presas em outros relacionamentos”.

“É claro que nenhum destes relacionamentos acabou bem, e ela até mesmo foi exposta em público por dormir com o noivo de outra mulher. Nossa família sempre foi a responsável por ajudar a juntar os cacos e apoiá-la para se reerguer”.

“Atualmente ela está namorando com um cara de 26 anos que se encaixa na categoria dos homens folgados que não querem saber de trabalhar. Ele perdeu o emprego e fica jogando videogames sem se preocupar com todo o resto”.

“Depois de cinco meses de namoro, minha irmã engravidou e pouco tempo depois do nascimento do bebê eles foram morar juntos, algo que o companheiro dela resistiu até o último segundo. Atualmente ela está de licença maternidade e ele desempregado sem ajudar em nada com a casa ou com o bebê”.

A situação esquentou quando ela anunciou seu noivado

Apesar de toda situação caótica, a mulher conta que a irmã está se saindo bem na medida do possível, no entanto um anúncio fez a situação entre as duas fugir do controle.

“Eu fiquei noiva e decidi anunciar o noivado em um almoço de família após o Natal. Em pouco tempo notei que enquanto todos estavam felizes, minha irmã parecia chateada e logo todos começaram a perguntar se ela estava bem”.

“Isso levou a família passar todo o restante da noite a confortando enquanto ela ficava de cara fechada. Em determinado momento, a encontrei saindo do banheiro com os olhos vermelhos e a chamei para conversar”.

“Ela me acusou de estragar o primeiro Natal em família do seu filho ao fazer o anúncio do meu noivado e de esfregar minha felicidade em sua cara. Eu perdi a paciência e a chamei de mimada e incapaz de ficar feliz por mim. Ela continuou me acusando e eu finalmente disse que não é minha culpa se ela está em um relacionamento fracassado! Todos os eventos familiares sempre são centrados no drama dela e de sua família”.

Para os usuários do Reddit, ela apenas falou o que precisava ser dito.

“Como irmã mais velha eu sempre fui orientada a aguentar quando minha irmã arruinava qualquer evento familiar. Estou na mesma situação que você e optei por não ter mais contato com ela”, comentou uma pessoa.

“Sua irmã precisava dessa chamada de atenção”, finalizou outra.