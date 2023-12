Amor duradouro: casal centenário celebra 83 anos de união no Ceará

Casal comemorou 83 anos de união em 2023, em Boa Viagem, no interior do Ceará — Foto: Acervo pessoal

Se a longevidade impressiona, a história do casal Manoel Angelim e Maria Almeida de Souza é ainda mais surpreendente. Com 104 e 100 anos, respectivamente, eles celebraram, em 2023, 83 anos de matrimônio, alcançando as bodas de begônia. Esta é a incrível trajetória de uma vida juntos que resultou em 13 filhos, 55 netos, 54 bisnetos e 12 tataranetos, todos ainda vivendo na cidade onde a história deles começou: Boa Viagem, a cerca de 200 quilômetros de Fortaleza.

Uma vida tranquila e cheia de amor

Em uma entrevista ao g1, Valéria Angelim, uma das netas do casal, compartilhou detalhes sobre a extraordinária jornada de Angelim e Almeida. Hoje, vivendo em uma casinha pensada para eles, próximos à cuidadora Valéria e seu filho, desfrutam de paz, saúde e amor daqueles que os conhecem. O segredo para os 83 anos de companhia está na simplicidade da vida tranquila que levam.

Romeu e Julieta do sertão: o encontro destinado

O primeiro encontro aconteceu por volta de 1936, quando ambos trabalhavam com agricultura em Boa Viagem. Angelim, ao buscar uma carga de rapaduras na região onde Almeida morava, teve um encontro casual que não resultou em nada na época. No entanto, anos depois, eles se reconectaram, e em 20 de novembro de 1940, celebraram o casamento. O início não foi fácil, enfrentando a desaprovação da mãe de Almeida, mas Angelim conquistou aos poucos o coração da família, construindo uma casa para a nova família.

Um amor que supera o tempo: o segredo revelado

Manoel Angelim e Maria Almeida de Souza, de 104 e 100 anos, respectivamente, estão casados há 83 anos. — Foto: Acervo pessoal

Após o casamento, o casal trabalhou juntos na agricultura e na produção de fumo de rolo para criar seus filhos, superando adversidades com determinação. A rotina atual é serena; Angelim, devido à idade, passa a maior parte do tempo deitado e se levanta apenas à noite para se juntar à esposa na sala. O segredo para tantos anos de felicidade é simples, segundo Dona Almeida: amor e compromisso com os votos feitos no altar.

Legado de amor: uma família grande e unida

A família, embora tenha perdido quatro membros ao longo dos anos, permanece unida e inspirada pelo exemplo de Angelim e Almeida. Valéria relembra as histórias mágicas contadas pelo avô e os conselhos compartilhados no alpendre de casa. A família, composta por 13 filhos, incluindo um casal de gêmeos, é a riqueza de Valéria, enriquecida pelos princípios que seus avós lhe transmitiram.

Inspiração diária: o casal que enfrenta o tempo juntos

Mesmo hoje, o casal continua a assistir à missa juntos, demonstrando que o compromisso e o amor verdadeiro são a base de uma união duradoura. Esta é a inspiradora história de Manoel Angelim e Maria Almeida, um testemunho vivo de que o amor pode desafiar o tempo e prosperar por décadas.

Fonte: G1