Adolescente surfista tem a perna arrancada em ataque de tubarão

Um jovem de apenas 15 anos teve a perna arrancada por um tubarão enquanto surfava em Ethel Beach, no Parque Nacional de Innes, na Austrália, nesta quinta-feira, de acordo com notícia do Adelaide Advertisert.

Khai Cowley estava na companhia de seu pai quando foi atacado por um enorme tubarão. O ataque foi rápido e feroz e outro surfista remou para o local e conseguiu retirar o menino da água, enquanto o tubarão continuava circulando o local devido a grande quantidade de sangue na água.

O pai do garoto também tentou ajudá-lo, mas não teve tempo. Khai perdeu muito sangue e mesmo com o atendimento do serviço de emergência local morreu momentos depois na areia da praia. “O tubarão arrancou-lhe a perna e então outro rapaz local saiu correndo, pulou na prancha e remou para ajudá-lo. O tubarão estava circulando sobre eles enquanto o cara tirava o menino da água. Havia muito sangue. Ele o trouxe para a costa, mas acho que já era tarde demais”, disse um morador local.

Segundo um pescador local os grandes tubarões costumam freqüentar a Baía de Marion, onde fica o parque nacional, e os ataques ali não são incomuns. Quatro outros ataques ocorreram nos últimos meses, com duas vítimas fatais, ambos surfistas.

Além do local ser isolado, não há sinal de celular dentro do parque, que fica no sul da Austrália, segundo os moradores locais, o que dificulta muito pedir ajuda em casos de ataques de tubarão e outros acidentes.