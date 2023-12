Xolair: nova esperança para reduzir reações alérgicas

Um novo medicamento, o Xolair, também conhecido como omalizumab, recebeu revisão prioritária da Administração de Alimentos e Medicamentos (FDA) dos EUA para uso na redução de reações alérgicas, como anafilaxia, em pessoas com mais de 1 ano após exposição acidental a alérgenos.

Uma pesquisa envolvendo 165 crianças de 1 a 17 anos demonstrou que aquelas que receberam regularmente a injeção - seja quinzenal ou mensal - conseguiram consumir mais amendoins, ovos, castanhas de caju e leite do que aquelas que receberam o placebo. Embora os pacientes ainda precisem evitar alimentos aos quais são alérgicos, o Xolair mostrou-se eficaz em minimizar reações em testes iniciais.

Se aprovado, o Xolair será o primeiro medicamento a reduzir reações a múltiplos alérgenos alimentares após exposição acidental, conforme comunicado da empresa farmacêutica Roche Holding.

Alergia-Mojpe-Pixabay

Mojpe / Pixabay

Esperança no tratamento

"Apesar do crescente ônus de saúde causado por alergias alimentares, os avanços no tratamento têm sido limitados", afirmou o Dr. Levi Garraway, diretor médico da Roche e chefe de desenvolvimento global de produtos. Ele expressou a esperança de tornar o Xolair disponível para o maior número possível de pessoas com alergias alimentares nos EUA.

Estima-se que 20 milhões de americanos tenham alergias alimentares, sendo 16 milhões de adultos e 4 milhões de crianças. Os alérgenos mais comuns incluem frutos do mar, leite, ovos, peixes, amendoins, nozes, gergelim, soja e trigo.

As reações alérgicas podem variar de leves, como problemas digestivos e coceira, a graves, como inchaço, tosse, chiado e dificuldade respiratória. O Xolair já é aprovado pela FDA para tratar asma alérgica moderada a grave e urticária crônica espontânea em pacientes que não respondem a outros tratamentos.