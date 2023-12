Troca de mensagens entre cunhados se tornou motivo para uma briga entre irmãs

Uma troca de mensagens via Instagram acabou se tornando o motivo da briga entre duas irmãs. Conforme um relato compartilhado no Reddit, uma delas não gostou nada de saber que o marido comentou sobre a roupa de sua irmã por meio de uma mensagem privada na rede social.

Sem se identificar, uma das mulheres conta que mantem uma conta conjunta com seu marido no Instagram. No perfil, os dois compartilham fotos sobre estilo de vida com imagens de viagens, comidas e atividades que fazem a dois.

“Meu marido ganha muito bem, então gostamos de compartilhar algumas coisas legais. No entanto, percebi que minha irmã, que é 11 anos mais velha que eu, parou de nos seguir e disse que fez isso por usar o Instagram apenas para seu trabalho. Achei estranho porque minha mãe veio comentar que minha irmã foi questioná-la sobre como eu consigo manter meu estilo de vida”.

“Duas semanas atrás o marido da minha irmã, meu cunhado, veio conversar com meu marido sobre algumas coisas referentes a um jogo de videogame. Eles acabaram se seguindo no Instagram e começaram a conversar e trocar vídeos de pessoas jogando”, revela.

A irmã não gostou nada do que viu

A mulher conta que certo dia, enquanto tomava conta do perfil do casal, o cunhado enviou uma mensagem questionando sobre um torneio de videogames que aconteceria online. Ela então decidiu responder avisando que o marido estava ocupado e retornaria a mensagem depois.

“Disse que a melhor forma de falar com ele era pelo WhatsApp se fosse urgente, e ele então começou a conversar comigo, coisa de 7 a 8 mensagens onde ele perguntou qual o lugar em que eu e meu marido estávamos na nossa última publicação. Ele também elogiou meu vestido, mas disse que era muito curto. Eu respondi brincando que nem era tão curto assim e falei para ele onde era o restaurante”.

“Hoje de manhã minha irmã mandou um áudio de 4 minutos falando que estava desacreditada sobre como eu não falei para ela que eu tinha adicionado seu marido no meu Instagram e que estava chocada com o tipo de mensagens que trocamos tarde da noite”.

“Fiquei sem ação e apenas comecei a chorar diante da atitude dela, não consegui me defender e isso a fez me julgar como culpada. Meu marido me acalmou e disse que ao chegar do trabalho resolveríamos a situação, mas estou tão mal que precisei desabafar. Eu errei?”, questiona.

Para os usuários do Reddit, ela não errou em momento algum, mas sua irmã deixou claro que algo está acontecendo em seu relacionamento.

“Parece que as coisas devem ser resolvidas entre sua irmã e seu cunhado, e isso não tem nenhuma relação com você”, comentou uma pessoa.

“Aparentemente sua irmã está irritada com os comentários do marido sobre suas roupas, se você e seu esposo optarem por mantê-lo em suas redes sociais, não responda mais nenhuma interação dele”, comentou outra.