‘Seu corpo, minhas regras’: homem proíbe a companheira de fazer uma nova tatuagem

Tatuagens são formas de expressão individuais e escolhidas por aqueles que as desejam ter em seus corpos. No entanto para uma mulher que buscou apoio no Reddit as tatuagens podem ser determinantes para o futuro de seu relacionamento.

Sem se identificar, a jovem de 23 anos conta que é apaixonada por tatuagens e as considera uma bela forma de arte e expressão. Por outro lado, seu noivo, de 24 anos, detesta tatuagens e acredita que elas apenas comprometem o corpo de quem as faz.

“Eu já tinha duas tatuagens quando o conheci e sempre pensei em fazer uma terceira para ‘completar a coleção’. Sempre que tentava falar com ele sobre isso nós acabávamos entrando em uma grande discussão, mesmo sendo algo importante para mim”.

“Depois de nossa última briga, nós concordamos, infelizmente, que eu não farei novas tatuagens”, declara a mulher.

Ela está magoada com sua decisão

Apesar de ter concordado em não fazer uma terceira tatuagem, a mulher conta que segue magoada com a decisão, mas que decidiu seguir desta forma pelo bem do relacionamento. No entanto, lidar com o fato de sua cunhada fazer uma nova tatuagem não está sendo simples para ela.

“Eu estou completamente enciumada e com inveja. É irritante e me magoa ouvir sobre como ela está animada para fazer sua nova tatuagem sabendo que eu queria o mesmo e não viverei isso novamente”.

“Sempre que o assunto começa eu saio discretamente da sala para outro espaço porque não quero estragar o momento de alegria dela. Meu noivo começou a questionar o motivo de eu fazer isso e eu expliquei a ele meus motivos”.

Leia também: Na tentativa de proteger a irmã, jovem pede que ela termine um relacionamento

“Agora ele fala que eu estou exagerando e que vou ter que sair da sala para sempre se não aceitar minha escolha. Ele também falou que sou infantil por trazer novamente o assunto da tatuagem. Eu estou errada?”, questiona a jovem.

Para os usuários do Reddit, o corpo é dela e as regras e decisões também deveriam ser.

“Por favor, não deixe um homem te controlar e dizer o que você deve fazer com seu corpo. Faça a tatuagem”, comentou uma pessoa.

“Seu noivo é o errado nessa situação. Largue ele e faça quantas tatuagens você quiser fazer”, finalizou outra.