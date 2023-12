Remédios para ressaca: mitos e verdades para uma recuperação rápida

Com as celebrações festivas em pleno andamento, os excessos das festas podem deixar as pessoas imersas em uma névoa de ressaca por dias. Além da temporada festiva.

O fundador e diretor médico da REVIV, Dr. Johnny Parvani, define a ressaca como uma condição clínica resultante da combinação de efeitos do metabolismo do álcool e desidratação. Os efeitos do álcool variam, mas incluem fadiga, fraqueza, dor de cabeça, náuseas e outros desconfortos. Estudos destacam que mesmo uma noite de consumo excessivo pode acarretar riscos à saúde, como câncer, doença hepática e diabetes.

Embora não haja curas certificadas para a ressaca, os tratamentos intravenosos (IV) ganharam popularidade. Apesar de respaldados por celebridades como Chrissy Teigen e Miley Cyrus, a evidência científica que sustenta as alegações positivas é limitada. Os IVs entregam uma mistura de vitaminas, minerais e antioxidantes diretamente na corrente sanguínea, proporcionando um impulso quase imediato.

Bebendo-shots-alcoolicos-Isabella-Mendes-Pexels

Isabella Mendes / Pexels

Remédios naturais

Dr. Kellyann Petrucci, médica naturopata, recomenda manter uma ingestão adequada de água e optar por bebidas ricas em eletrólitos. O caldo de ossos, elogiado por Gwenyth Paltrow, é destacado como uma opção nutritiva e naturalmente equilibrada para hidratação. Além disso, o gengibre, conhecido por aliviar náuseas e estresse, é sugerido para aqueles que estão se sentindo mal.

Estudos indicam que o aminoácido L-cisteína pode ser eficaz na batalha contra a ressaca, sendo encontrado em alimentos como laticínios e ovos. A Dihidromiricetina (DHM), derivada de plantas herbáceas, é destacada por aliviar sintomas comuns da ressaca e proteger o fígado a longo prazo. Ambos são recomendados para uso antes, durante ou logo após a ingestão de álcool para potencializar seus benefícios.

O conselho final é adotar estratégias preventivas, incluindo métodos mencionados anteriormente, para evitar os sintomas da ressaca antes mesmo de ocorrerem. Prevenir é o melhor remédio, e as escolhas feitas antes da festa podem determinar a intensidade da ressaca no dia seguinte.