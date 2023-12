Reaparecimento de jovem britânico após 6 anos: carta parte o coração da família

O jovem britânico Alex Batty, que havia desaparecido durante férias na Espanha com sua mãe e avô, quebrou o silêncio revelando uma carta emocionante deixada para sua família antes de reaparecer após seis anos.

Agora com 17 anos, Batty compartilhou detalhes do momento em que decidiu deixar sua família em sua casa na Grã-Bretanha e como conseguiu sobreviver por conta própria ao longo dos últimos anos. Um desentendimento com sua mãe sobre o estilo de vida alternativo foi o gatilho para essa decisão.

Planejando cuidadosamente sua fuga, Batty preparou uma pequena bolsa com roupas essenciais, escrevendo uma carta emotiva para sua mãe em 11 de dezembro de 2017. A carta expressava amor e gratidão, assegurando que ele poderia cuidar de si mesmo.

Condições de vida insustentáveis

O adolescente revelou que o estilo de vida alternativo imposto por sua mãe, com crenças "anti-governo, anti-vacinação" e visões de que a maioria das pessoas era "escrava", tornou impossível para ele ter um futuro promissor.

Descrevendo a relação difícil com sua mãe, Batty destacou que sua avó e avô desempenharam papéis significativos em sua vida.

Durante seu período como fugitivo, Batty adotou uma identidade falsa e expressou preocupação com as possíveis consequências legais para sua mãe e avô. Ele detalhou sua estratégia de despistar a polícia, mentindo sobre uma jornada longa e complicada.

Descoberto por um motorista de entrega na França, Batty conseguiu entrar em contato com sua avó legal. Agora de volta ao Reino Unido, ele compartilhou seus planos para o futuro, incluindo o desejo de frequentar a faculdade e continuar seus estudos em língua francesa.