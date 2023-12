Pressão familiar leva muitos solteiros a levar 'encontros falsos' para as festas

Com o final do ano, uma pesquisa revela que um número surpreendente de solteiros admite trazer namorados ou namoradas fictícios para casa durante as festas, revelando a pressão enfrentada por aqueles que desejam evitar as perguntas incômodas dos familiares.

De acordo com a Flirtini, um aplicativo de namoro que entrevistou 2 mil adultos, incríveis 73% dos solteiros confessaram sentir uma pressão adicional para estar em um relacionamento durante a temporada festiva. Mais de 40% dos entrevistados admitiram ter pedido a um amigo que fingisse ser seu acompanhante durante as festas, sendo que 53% já foram 'encontro falso' para alguém.

A pesquisa também revelou que 42% dos adultos estavam solteiros no início da temporada festiva, sendo que um em cada três estava ativamente em busca de amor.

O motivo dessa busca variava entre os participantes, mas a representante do aplicativo Pure, Anna Hintsyak, destacou que metade dos solteiros sentia pressão da família para encontrar um parceiro.

Jantar-natalino-2-Nicole-Michalou-Pexels

Nicole Michalou / Pexels

Mentiras festivas e consequências

Embora a estratégia de levar encontros falsos para as festas possa aliviar a pressão temporariamente, a treinadora de namoro Cher Gopman alerta sobre as possíveis consequências.

Ela compartilhou um caso de um cliente que, ao levar um parceiro fictício no Natal do ano passado, enfrentou perguntas persistentes da família no Ano Novo, resultando em arrependimento e a busca por aconselhamento.

Diante da inevitável curiosidade familiar, especialistas aconselham responder vagamente e redirecionar a conversa. A treinadora de namoro Grace Lee destaca a importância de definir limites com a família e compartilhar informações sobre a vida fora do âmbito amoroso.

O fenômeno dos 'encontros falsos' revela a busca por alívio temporário, enquanto os especialistas aconselham a estabelecer limites e navegar com graça pelas expectativas festivas.