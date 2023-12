Pesquisa: maioria que volta para cidade natal nas festas vai atrás de sexo casual

Com a temporada festiva, uma nova pesquisa revela que quase 60% dos viajantes planejam ter "sexo casual" ao visitar suas cidades natais neste mês.

A pesquisa, realizada pela Everlywell, questionou 850 solteiros entre 18 e 44 anos sobre suas atividades picantes neste inverno no Hemisfério Norte, com mais da metade dos solteiros relatando ter "mais sexo casual" do que o normal durante as festas.

A psicóloga clínica e terapeuta sexual Sarah E. Wright comenta sobre os resultados, destacando que as pessoas se envolvem em encontros por diversas razões, incluindo solidão, nostalgia, tédio e desejo.

Ela sugere que, no final do dia, o sexo pode ser uma maneira de espalhar um pouco de alegria de final de ano.

Apesar da disposição para encontros casuais, a pesquisa revela que apenas 10% dos participantes arriscariam atividades íntimas em suas casas familiares. Cerca de 24% optariam pela casa do parceiro ou reservariam um hotel.

Wright observa que a química com outra pessoa pode proporcionar uma sensação positiva, independentemente do local escolhido.

Natal-decoracao-Jeswin-Thomas-Pexels-4

Jeswin Thomas / Pexels

Nostalgia versus novidade

Enquanto os encontros na cidade natal podem ter um toque nostálgico, 66% dos solteiros preferem a emoção de um novo relacionamento. A pesquisa revela que 1/4 dos participantes está utilizando aplicativos de namoro, enquanto números semelhantes estão frequentando bares locais em busca de sua chama festiva.

Em situações em que outras opções falham, 40% das mulheres são mais propensas a entrar em contato com seus ex, em comparação com apenas 25% dos homens. Wright sugere que o conhecimento prévio pode levar a sentimentos de conforto e confiança, ampliando a atração e a excitação.

Enquanto alguns preferem a familiaridade da cidade natal, outros buscam a empolgação de novas conexões. A pesquisa também revela que a escolha do local é variada, refletindo diferentes preferências e limites pessoais.