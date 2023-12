Pesquisa: dieta mediterrânea aumenta fertilidade masculina

Um novo estudo da Itália sugere que a dieta mediterrânea pode ter um efeito benéfico na fertilidade masculina. Publicada no jornal 'Food Science', a pesquisa explorou as diferentes causas da infertilidade masculina, identificando como a dieta desempenha "um papel crucial na melhoria da capacidade reprodutiva do homem".

O estudo incluiu 50 homens "subférteis" que seguiram um plano alimentar específico, composto por 80% de alimentos orgânicos. A dieta incorporou grãos integrais, opções de baixa carga glicêmica, carne de pasto, frutos do mar selvagens, folhas verdes e frutas vermelhas diariamente. Eliminou ainda carboidratos refinados e gorduras saturadas, optando por gorduras saudáveis como azeite de oliva, abacate e nozes.

Os homens, entre 35 e 45 anos, seguiram essa dieta por três meses. Aqueles que aderiram ao plano alimentar inspirado na dieta mediterrânea apresentaram aumento significativo nos níveis de testosterona. A redução na ingestão de carboidratos em 35% também mostrou uma diminuição na fragmentação do DNA do esperma.

Espermatozoides-e-ovulo-we-o_rd35nwksz4joqva0u-Pixabay

we-o_rd35nwksz4joqva0u / Pixabay

Importância

Os pesquisadores enfatizam que a contribuição masculina para a fertilidade é vital. Adotar uma dieta mediterrânea pré-concepção, rica em legumes, grãos integrais e vegetais de folhas verdes, junto com 80% de alimentos orgânicos, está associado a melhorias nos níveis de testosterona e redução da fragmentação do DNA do esperma.

Ilana Muhlstein, nutricionista em Los Angeles, destaca a impactante influência da nutrição na fertilidade. A dieta mediterrânea, rica em vegetais, proteínas magras e gorduras saudáveis, pode reduzir a inflamação, beneficiando a fertilidade.

Dr. Reem Sabouni, especialista em fertilidade, considera os resultados interessantes, afirmando que a dieta mediterrânea pode ser uma estratégia benéfica e não invasiva para homens com infertilidade masculina. Ele enfatiza a importância de fatores de estilo de vida e dieta no controle da saúde reprodutiva.

Esses achados promissores podem contribuir para abordar a diminuição global na contagem de espermatozoides, oferecendo uma solução natural para melhorar a saúde reprodutiva masculina.