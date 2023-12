Pais recusam presente de Natal do filho e motivo é revelado: ‘Agradeci e devolvi’

Uma dupla de pai e mãe, de 40 anos de idade, revelou ter se recusado a aceitar o presente do filho, 18, no Natal (25). De acordo com o pai, em um relato do Reddit, ele se sentiu grato apesar de não aceitar o agrado do jovem.

“Os tempos têm sido difíceis para nós nos últimos meses. Nossas contas estão pagas, mas basicamente não temos renda discricionária, e isso significa que os presentes de Natal estavam praticamente fora de questão”, iniciou o texto, por meio do usuário u/Cataclysmus78.

“Este é o primeiro Natal em que isso acontece, e minha esposa e eu estamos muito tristes. Nosso filho está ciente disso e, sendo uma criança empática, aceitou a situação. Ele também tem sorte porque tenho alguns parentes ricos que lhe dão dinheiro no Natal todos os anos”, continuou.

Recusa de presente e emoção

Na manhã de Natal, o jovem surgiu com dois cartões direcionados à mãe e ao pai, a fim de presenteá-los.

“Sorrimos e os abrimos, cada cartão contém 100 dólares. Quase me levou às lágrimas. Ele usou seu próprio dinheiro de Natal para nos dar um presente, embora não pudéssemos dar nada a ele”, desabafou.

Ao sentir-se dividido, o pai levantou, abraçou o jovem e resolveu devolver seu presente. Ele disse ao filho que nunca teria de dar-lhes dinheiro.

“Meu sentimento pessoal é que as doações em dinheiro descem de geração em geração, ou de lado, mas nunca sobem. Eu absolutamente não quero que nenhum dos meus filhos me dê dinheiro e nunca pediria. Parece errado para mim”, desabafou.

“Ele parecia um pouco desapontado. Peguei os cartões e coloquei-os sobre a lareira, e fiz um grande alarido sobre o quanto gostávamos deles, mas recusei o dinheiro. Lhe disse para ficar com ele e comprar algo bonito”, finalizou.

