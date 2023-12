Pai constrange namorado com lista 'NÃO NEGOCIÁVEIS' em primeiro encontro

No primeiro encontro com o novo namorado da filha, um pai deixou a garota envergonhada ao entregar uma lista de nove "não negociáveis" para ele responder em relação ao relacionamento deles.

Algumas perguntas, como "onde você se vê em cinco anos", eram mais convencionais, enquanto outras, como "qual é sua história com pornografia", eram mais intimidadoras, especialmente considerando que estavam se conhecendo pessoalmente.

A garota compartilhou a experiência nas redes sociais, postando uma imagem das perguntas laminadas com a legenda: "Saímos para jantar com Andy e minha família, e meu pai acabou de dar isso a ele." As perguntas incluíam: "Quais são suas intenções com minha filha?", "Você tem um temperamento?" e a inusitada "Você estará preparado para cuidar do meu apiário quando eu sair de férias?".

Comentários engraçados

A publicação, compartilhada em uma página de memes, provocou risadas entre os usuários, destacando a pergunta sobre o apiário.

Comentários incluíram observações sobre o trabalho de laminar a lista e piadas sobre respostas apagadas do último pretendente que não foi aprovado. Alguns usuários notaram os limites ultrapassados, enquanto outros brincaram sobre correriam para longe do restaurante.

O incidente, embora constrangedor, proporcionou momentos divertidos nas redes sociais, gerando comentários engraçados sobre as perguntas peculiares do pai.