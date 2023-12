Navio de cruzeiro norueguês perde controle após 'onda indomável' danificar ponte

Uma viagem de cruzeiro que prometia ser tranquila transformou-se em uma cena de caos quando o navio Maud, com 266 passageiros a bordo, perdeu o controle após ser atingido por uma 'onda indomável' no Mar do Norte. O impacto, que resultou na quebra de janelas na ponte, levou à perda temporária de energia e deixou o navio à deriva.

O incidente ocorreu enquanto o Maud viajava de Floroe, na Noruega, para Tilbury, no Reino Unido. A embarcação, que também transportava 131 membros da tripulação, enfrentou condições climáticas adversas, culminando na entrada de água após o rompimento de janelas na ponte.

A 'onda indomável' que atingiu o navio desafia os protocolos de segurança marítima, ressaltando a imprevisibilidade do ambiente oceânico. A empresa proprietária, HX, confirmou uma resposta imediata da tripulação, que realizou verificações de segurança e avaliações técnicas após o ocorrido.

Cruzeiro-Arefin-Shamsul-Pexels-2

Arefin Shamsul / Pexels

Navegação manual

Com a perda de capacidade de navegação devido à interrupção elétrica, o Maud está sendo controlado manualmente a partir da sala de máquinas. As autoridades marítimas planejam rebocar o navio para um porto dinamarquês, proporcionando segurança e conforto aos passageiros e tripulação.

Apesar da natureza crítica da situação, não foram relatados ferimentos graves entre passageiros e tripulação. A rápida resposta da equipe do navio, seguindo procedimentos operacionais robustos, contribuiu para a segurança e o bem-estar a bordo.

Este incidente destaca os desafios únicos que os navios de cruzeiro enfrentam em alto mar e a importância de procedimentos de segurança eficazes. A imprevisibilidade das condições oceânicas exige prontidão para lidar com emergências e proteger vidas e propriedades.

A navegação marítima, especialmente em regiões propensas a condições climáticas adversas, está sujeita a uma série de desafios. As autoridades marítimas e as empresas de cruzeiros devem continuar aprimorando medidas de segurança e resposta a emergências para garantir a segurança de todos a bordo.