Na tentativa de proteger a irmã mais nova, jovem pede que ela termine um relacionamento

Uma mulher de 28 anos demonstrou estar completamente preocupada com sua irmã mais nova, que acabou de completar 18 anos de idade. Segundo ela, que desabafou no Reddit, a jovem está envolvida em um relacionamento que pode ser um tanto complicado, uma vez que ela conhece bem o namorado da irmã.

Sem se identificar, a mulher conta que está preocupada com a irmã mais nova que atualmente namora com seu ex-namorado, de 28 anos. Segundo ela, seu relacionamento com o homem terminou há 8 anos por conta de uma série de motivos complicados que a fazem o querer longe de sua irmã.

“Minha irmã diz que essas coisas, que eu não posso falar abertamente, aconteceram no passado e que ele mudou muito nos últimos 8 anos desde a última vez em que nos falamos”.

“De toda forma, conversamos em particular e eu falei para ela que ela deveria pensar melhor nesse relacionamento e ela me ignorou dizendo que sabia que eu ia pedir a ela para terminar e falar coisas horríveis sobre ele para fazer o relacionamento dela chegar ao fim. Ela também me disse que mesmo que as coisas que eu disse fossem verdade, eram apenas parte da versão antiga dele e que ele é um homem mudado”.

Ela fez uma descoberta perturbadora

A mulher então revela que as coisas esquentaram e as duas acabaram discutindo. Durante a discussão ela descobriu que a troca de mensagens entre sua irmã e seu ex começaram quando ela ainda era menor de idade.

“Eles começaram a conversar quando ele ainda namorava comigo e depois que terminamos o contato entre eles ficou ainda maior. De acordo com ela, ele é um bom homem e se ele quisesse fazer algum mal a ela não teria esperado tanto tempo por ela”.

“Ele a esperou fazer 18 anos para chamá-la para sair, mas ainda assim acho isso perturbador enquanto ela diz que é apenas amor verdadeiro. Perguntei se nossos sabiam de seu namoro e ela disse que vai apresentá-lo a eles durante as festas”.

“Não sei como ficar diante disso, eu não quero estar por perto quando isso acontecer porque me sinto desconfortável perto dele. Minha irmã fala que estou com inveja por ter perdido um bom homem e que sou idiota por não estar feliz por ela”, finaliza a mulher.

Para os usuários do Reddit, ela apenas fez o que deveria fazer para proteger a irmã.

“A atitude dele de mandar mensagens para ela enquanto ela ainda era uma criança é algo perturbador”, comentou uma pessoa.

“Seus pais deveriam interferir nisso! Se ela não dá ouvidos a você, então você precisa envolver outras pessoas nisso”, comentou outra.