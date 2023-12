Mulher descobre que o companheiro compartilhou alguns nudes sem seu consentimento

Uma mulher decidiu procurar por apoio no Reddit após descobrir que o namorado estava compartilhando nudes na internet sem antes conversar com ela. Segundo relato, feito de forma anônima, o grande problema foi o fato do homem ter escondido sua decisão por anos.

Sem se identificar, a jovem conta que recentemente descobriu que o companheiro, com que está junto há 3 anos, andou publicando alguns nudes no próprio Reddit desde o início do relacionamento entre os dois. A descoberta aconteceu depois que o homem fez uma proposta inusitada para ela.

“Três semanas atrás meu namorado conversou comigo e disse que poderia ser divertido se nós compartilhássemos algumas fotos sensuais em um tópico específico no Reddit. Eu concordei com ele e achei que seria divertido fazer isso, e realmente foi”.

“Acontece que, depois dele me convencer a fazer isso, ele contou que não fazia isso desde 2020 e que no tempo em que estamos juntos ele apenas usou outros tópicos para conversar e debater assuntos diversos.”

Ela descobriu a verdade

Apesar de acreditar no companheiro e topar compartilhar as fotos nua na plataforma, a jovem conta que as coisas mudaram de cenário quando ela descobriu que, na realidade, o namorado continuou postando as imagens de seu corpo nu mesmo após eles iniciarem o relacionamento.

“Nós dois publicarmos isso juntos era algo aceitável para mim, mas descobrir que ele fez isso por vários anos e pelas minhas costas foi algo que me magoou. Eu me senti traída. Não estou tentando ser hipócrita pois eu postei também por duas semanas depois que nós conversamos, mas eu quero saber se estou exagerando na minha reação”.

Leia também: Na tentativa de proteger a irmã, jovem pede que ela termine um relacionamento

Para os usuários que leram a publicação da jovem, ela tem direito de estar magoada com a situação, já que o companheiro mentiu para ela.

“Ele pode fazer o que quiser com as fotos do próprio corpo, você não pode controlar isso, mas seus sentimentos são válidos”, comentou uma pessoa.

“Ele mentiu para você e ultrapassou um de seus limites. Seus sentimentos devem ser validados e considerados”, finalizou outra.