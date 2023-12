Jovem é encontrado quase morto no trem de pouso de um avião que viajou da Argélia para Paris

Funcionários do aeroporto de Orly, em Paris, cumpriam a inspeção técnica de rotina em um avião que havia acabado de chegar da Argélia quando descobriram que havia algo preso ao trem de pouso.

Para surpresa de todos, era um jovem de 20 anos que aproveitou uma oportunidade para subir no trem de pouso antes de decolagem e fez a viagem no local, sob temperaturas capazes de matar qualquer pessoa.

De acordo com os funcionários, o jovem foi achado com vida, mas sofrendo um estado grave de hipotermia e precisou ser socorrido com urgência pelo serviço de emergência do aeroporto, que o encaminhou a um hospital.

Embora o voo entre a capital Argel, na África, e Paris não chegue a 3 horas, os aviões comerciais atingem durante o voo uma altitude de cerca de 12 mil metros e as temperaturas caem para até 50 graus abaixo de zero. Mesmo protegido pela fuselagem do avião após o trem de pouso ser recolhido, o homem foi submetido a temperaturas muito abaixo de zero e também à falta de oxigênio, já que o compartimento não é aquecido e nem pressurizado, o que torna improvável que um ser humano sobreviva.

A polícia ainda não sabe como ele conseguiu se esconder no avião antes da partida e não divulgou mais informações sobre o estado de saúde do viajante. As autoridades de imigração foram alertadas e também investigam como o jovem argelino deu entrada no país clandestinamente

Essa não é a primeira vez que um aventureiro tenta a sorte como passageiro clandestino em um avião. De acordo com um relatório da Federação de Aviação dos Estados Unidos, pelo menos 132 pessoas já tentaram a façanha entre 1947 e 2021 e a maioria não conseguiu atingir o destino com vida.