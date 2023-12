Idosa de 92 anos transforma o amor por cavalos em obras de arte

Margaret Beechey Rothery, aos 90 anos, encontra-se transportada no tempo, acariciando uma escultura de argila que a leva 70 anos de volta. Seu amor por cavalos sempre foi uma constante em sua vida, mas a jornada artística começou recentemente, após uma inspiração inesperada.

Do amor ao ofício: uma aula com Kim Perrier

Há um ano, fascinada pelo trabalho do escultor Kim Perrier, Margaret decidiu explorar a arte da escultura em sua cidade natal, Bridgetown. Surpreendentemente, sua resposta imediata ao ser questionada sobre o que gostaria de esculpir foi: “Cavalos”. Assim, começou sua jornada artística ao lado de Kim.

Criada em Londres, Margaret teve suas primeiras lições de equitação aos quatro anos. As instruções rigorosas de um ex-oficial do calvário a moldaram desde tenra idade. Acredita que os anos de convívio e cuidado com cavalos contribuíram para esculpir suas criações com uma precisão única.

Reconhecendo o talento: Kim Perrier e as obras de Margaret

Margaret e Kim examinam uma peça de argila em andamento no estúdio de Kim. (ABC Sudoeste: Kate Stephens)

Kim Perrier, um escultor experiente, reconheceu imediatamente o potencial de Margaret em sua primeira peça. Hoje, eles colaboram em obras impressionantes, como uma escultura monumental de um vaqueiro australiano galopando ao lado de um boi.

Da tinta à argila: a transição de Margaret

Margaret, descendente de Sir William Beechey, pintor real, sempre se dedicou à arte, mas sua verdadeira paixão emergiu na escultura. Modesta sobre suas habilidades, ela confessa ser uma escultora superior à pintora, encontrando na argila sua verdadeira expressão artística.

Para preservar suas criações, artistas ajudaram a transformar algumas esculturas de argila de Margaret em bronze. Greg James, escultor renomado, destaca a honra de colaborar nesse processo meticuloso, celebrando o empenho de Margaret em ver seus trabalhos ganharem vida.

Com cinco peças concluídas, Margaret Rothery, aos 90 anos, mostra que a paixão pela arte não tem idade. Envolvida em entusiasmo, ela acredita que a arte é possível em qualquer fase da vida. Sua mensagem simples, “Se você quer fazer algo, simplesmente faça. Não hesite.”

