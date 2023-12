Homem perde dinheiro do aluguel em aposta com o ex-namorado de sua companheira

Um caso inusitado está dando o que falar no Reddit. Depois de perder uma grande quantia em dinheiro para o ex-namorado de sua companheira durante um jogo de poker, um rapaz agora exige que a namorada cubra sua parte das despesas com o aluguel.

O caso em questão foi narrado pela mulher na esperança de conseguir a opinião de outras pessoas sobre sua atitude diante do “desespero” do namorado, que insistiu em entrar no jogo mesmo depois de receber diversos avisos para não fazer isso.

Sem se identificar, a jovem de 27 anos conta que foi passar as festas de fim de ano com sua família e levou seu namorado, o qual chama de Sam. Antes do Natal, Sam foi convidado pelo irmão da jovem para participar de um jogo de poker entre amigos, que incluía também o ex-namorado da mulher.

“Eu e meu ex temos um relacionamento amigável e meu namorado sabe disso. Quando meu irmão o convidou eu disse a ele para não ir por saber que meu irmão e os amigos sempre apostam dinheiro real nas partidas. Apesar dos meus avisos, Sam disse que não queria deixar de ir para poder interagir um pouco com meu irmão, e afirmou ter o bastante para comer, beber e jogar sem se prejudicar”.

“Avisei mais de cinco vezes para ele não fazer isso, mas ainda assim ele foi e perdeu bastante dinheiro. Uma quantia suficiente para que ele não consiga pagar sua parte do nosso aluguel. O maior detalhe, ele perdeu o dinheiro para meu ex, que é um jogador de poker experiente e sempre acaba se dando bem nas mesas”.

Ela se recusa a cobrir as despesas do namorado

A jovem então revela que o companheiro ficou magoado com a situação, mas ela se manteve firme ao dizer que avisou a ele sobre a possibilidade e que foi uma decisão exclusivamente dele ir ao jogo.

“Ele disse que foi pego na ideia de apostar para não parecer um perdedor. Eu disse que tudo bem, que o entendo, mas que agora ele precisa conversar com meu ex e pedir o dinheiro de volta, pedido que sei que será atendido pelo meu ex”.

“Sam disse que não vai se humilhar ao pedir o dinheiro para meu ex, e eu disse ok, mas que ainda assim ele precisará pagar sua parte nas despesas de casa. Foi então que ele revelou esperar que eu cobrisse seus gastos neste mês”.

Leia também: Pai se recusa a defender o filho que foi punido por copiar um trabalho escolar

Se recusando a cobrir as despesas do namorado, a mulher afirma que não é responsável pelas decisões imaturas do companheiro, ainda mais quando o avisou sobre os riscos, mas ainda assim o homem afirma que para ela o dinheiro não fará diferença, mas que para ele era a linha tênue entre “ficar bem” com os amigos e familiares dela ou ser “visto como lixo” por eles.

Para os usuários do Reddit, a mulher fez seu papel ao avisar o namorado e ele agiu errado ao não ouvir os avisos.

“Você é a companheira dele, não a mãe. Se estivesse na sua situação eu pagaria o aluguel, terminaria o namoro e me mudaria”, comentou uma pessoa.

“Você realmente quer estar neste relacionamento? Reconsidere sua situação e leve em conta tudo o que aconteceu”, finalizou outra.