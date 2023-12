Um grupo de caçadores profissionais de répteis do Illawarra Snake Catcher, na Austrália, foram surpreendidos com uma convocação de resgate recentemente. A equipe, já acostumada a lidar com as espécies mais venenosas do mundo por meio de um resgate seguro ao animal e aos humanos, enfrentaram uma situação destoante de seu campo de trabalho. Relato extraído do portal The Dodo.

Apesar de prontos para qualquer tipo de perigo, não estavam preparados para o elementos prestes a ser encontrado.

Um proprietário da região contatou o grupo do Illawarra Snake Catcher, a fim de analisar o que parecia ser uma cobra perigosa repousando em sua propriedade. Uma parte de seu suposto corpo, de tonalidade escura, era revelada para fora.

Temendo um possível deslocamento do animal, os caçadores de cobras se dirigiram rapidamente até a propriedade. Ao chegarem, agiram tranquilamente para o resgate sem assustar a criatura para não provocar danos.

Verdade revelada

Com a abordagem, a cautela e o susto foram substituídos pelo riso e alívio.

Na verdade, o que parecia ser uma cobra se tratava de um pedaço de tubo preto de um motor de automóvel.

Caçadores de cobras são convocados para lidar com ‘perigo’ escondido e são surpreendidos (Reprodução/Reprodução/ILLAWARRA SNAKE CATCHER)

“Foi muito engraçado para todos quando descobrimos o que era. Os proprietários ficaram um pouco envergonhados, mas viram o lado engraçado”, disse um porta-voz da empresa ao The Dodo. “Tivemos que olhar duas vezes, pois realmente parecia o lado de uma cobra.”

Esperando lidar com uma das cobras mais perigosas, os caçadores acharam engraçado o fato de ter sido um alarme falso inusitado. No entanto, é um tipo de situação esperada, já que trabalham nessa linha de campo.

Caçadores de cobras são convocados para lidar com ‘perigo’ escondido e são surpreendidosr (Reprodução/Reprodução/ILLAWARRA SNAKE CATCHER)

“Somos chamados para todo tipo de loucura. Muitas coisas parecem cobras se você tiver fobia delas”, disse Illawarra Snake Catcher. “[Fomos] chamados para mangueiras de jardim pretas, tapetes de ervas daninhas, embalagens de pirulitos, troncos e muitas cobras de brinquedo.”