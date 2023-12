Assistente social se apaixonou por um detento e compartilha sua história no Tiktok: “Por que não poderia me apaixonar por ele ou ele por mim?”

Uma usuária do Tik Tok conhecida na rede social como @m.agdalenx se tornou um fenômeno viral nas redes sociais ao compartilhar sua história de amor com um jovem detento.

Através do TikTok, Magdalena ganhou mais de 77 mil seguidores e milhões de reproduções em seus vídeos, onde compartilha como se prepara para visitar seu namorado, que está na prisão. Segundo mostrou a jovem, nos dias de visita ela acorda às 4 da manhã e prepara um almoço substancial para seu namorado, além de levar algumas outras coisas permitidas, como biscoitos, batatas fritas, salgadinhoss, biscoitos, chá e açúcar.

Apesar das perguntas frequentes sobre a razão por trás da detenção de seu parceiro, Magdalena optou por manter em privado esse aspecto de seu relacionamento. Em uma entrevista com Las últimas Noticias, a assistente social explicou que sua conexão começou quando ela conheceu um jovem preso de 22 anos no Complexo Penitenciário de La Serena.

Apesar das apreensões iniciais, Magdalena decidiu continuar o relacionamento, destacando que seu interesse está na pessoa por trás das circunstâncias atuais. "Ele é uma pessoa com sentimentos, objetivos e projetos, por que eu não poderia me apaixonar por ele?" afirmou.

"Desde o primeiro minuto em que o vi durante essa visita. A primeira coisa que se pensa é 'oh, ele está preso', o que veem é a sua condição atual e ele não estará sempre lá. Todas as pessoas merecem segundas chances. Na verdade, eu estava interessado nele, não onde ele estava. Além disso, ele sempre foi sincero, ele me contou por que estava lá e eu pude confirmar essa informação em seu processo nos tribunais", disse.

A assistente social descreveu seu namorado como uma pessoa "muito bonita, com metas super claras" e destacou as mudanças notáveis que observou nele ao longo de seu relacionamento. "São muito notáveis. Antes ele não se preocupava tanto consigo mesmo, agora ele parece completamente diferente. Ele também tem bom comportamento porque para a visita íntima, o venusterio, ele precisa ter. Ele está há muito tempo com MB (Muito Bem), que é a classificação que usam lá dentro", contou.

"O mais importante é que ele faz isso por si mesmo, para dar uma reviravolta em sua vida", acrescentou.

Ele também revelou que ambos já conhecem suas respectivas famílias. Sobre sua mãe, ele afirmou que "ela gosta dele, eles se conhecem. No começo, minha mãe tinha suas apreensões, mas confiou em mim. Eu contei sobre sua vida e isso mudou sua perspectiva, eu também conheço a mãe dele".

Olhando para o futuro, Magdalena expressou seu otimismo em relação à reintegração de seu parceiro na sociedade. Ela afirmou que, apesar dos desafios, ambos planejam viver juntos, compartilhando um espaço que incluirá presentes significativos que ele lhe deu, como um gatinho e objetos de madeira com mensagens de amor.