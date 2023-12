Amor e superação: veja o casamento inspirador de jovens com autismo e paralisia

Samuel dos Santos Martins, de 28 anos, e Paula Conceição do Nascimento, de 23, protagonizaram uma história de amor notável, desafiando as adversidades impostas pelo autismo e paralisia. Apesar dos obstáculos, eles mostraram que o amor verdadeiro é capaz de superar tudo. Conheça a emocionante trajetória desses jovens que se conheceram em um fórum sobre direitos das pessoas com deficiência.

Uma amizade que virou amor

A história começou há 9 anos, durante a participação de Samuel e Paula, juntamente com suas famílias, em um fórum sobre as principais lutas das pessoas com deficiência no Espírito Santo. O que iniciou como uma amizade sólida evoluiu ao longo do tempo, transformando-se em um relacionamento repleto de carinho e exemplo. Paula enfatiza: “Mostramos que pessoas com deficiência também podem se casar e serem felizes, levando uma vida normal.”

Do noivado à realização do sonho

Após um noivado emocionante, Samuel e Paula buscavam um local especial para realizar a cerimônia do casamento. A oportunidade surgiu quando souberam de um casamento coletivo promovido pela prefeitura da Serra. Empolgados, eles se inscreveram e foram selecionados para participar desse momento único.

Inspirando outros com o exemplo

O casamento dos jovens com autismo e paralisia foi realizado em Serra, no ES. Foto: Reprodução/Prefeitura da Serra

A cerimônia coletiva, que reuniu mais de 100 casais, foi a concretização de um sonho para Samuel e Paula. Além da realização pessoal, eles almejam que essa iniciativa sirva de exemplo e motivação para outras pessoas com deficiência. Paula destaca: “Levamos uma vida normal”, acompanhada por Samuel. Uma prova de que o amor verdadeiro é capaz de transcender limitações.

Celebrando o amor que vence barreiras

O casamento de Samuel e Paula, jovens com autismo e paralisia, em Serra, no Espírito Santo, é um testemunho inspirador de superação e amor. A cerimônia coletiva não apenas celebrou a união deles, mas também se tornou um farol de esperança para outros casais enfrentando desafios semelhantes. Que a história desses dois seja um lembrete de que o verdadeiro amor pode vencer qualquer obstáculo. E viva os noivos!

Fonte: Folha Vitória