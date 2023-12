Vizinha 'curiosa' acusa grávida de ter relação com sogro e mostra fotos para esposa

Uma mulher grávida compartilhou detalhes sobre a perseguição incessante de uma vizinha "instável" e "homofóbica", que se tornou "obsessiva" com ela e sua esposa. O episódio mais recente envolveu acusações infundadas, fotos invasivas e um confronto acalorado.

A mulher, atualmente grávida de sete meses, relatou que os problemas com a vizinha ocorrem há algum tempo, mas atingiram um novo nível durante a ausência de sua esposa.

Enquanto a esposa estava fora com a mãe, o sogro da grávida, Derek, veio visitá-la. Juntos, decidiram assar alguns quitutes de Natal para a venda anual da comunidade. A vizinha 'curiosa' não apenas os observou, mas também os seguiu até o supermercado, tirando fotos de suas atividades cotidianas.

Discussao-adultos-Javaistan-Pixabay

Javaistan / Pixabay

Confronto desagradável

A situação atingiu seu ápice quando a vizinha bateu à porta para confrontar a esposa da grávida com suas alegações, mostrando fotos como 'evidência'. A resposta firme da esposa e a porta sendo fechada no rosto da vizinha marcaram o desfecho do confronto.

O relato da grávida no Reddit gerou apoio dos leitores, muitos sugerindo ações legais para conter a perseguição e proteger a privacidade do casal.

Leitores recomendaram considerar medidas legais, como relatórios policiais e pedidos de restrição, destacando a importância de criar um histórico documentado diante do comportamento intrusivo e homofóbico da vizinha.