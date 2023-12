Vitória em programa de TV transforma vida de homem após dívida de divórcio

Robert Slaven, agora com 50 anos, enfrentou uma montanha de dívidas após seu divórcio, mas uma experiência no famoso programa de televisão 'Jeopardy!' mudou completamente sua trajetória. Após anos de dificuldades financeiras, as vitórias no programa renderam a Slaven mais de US$130 mil, permitindo que ele pagasse suas dívidas e transformasse sua vida.

Após seu divórcio, Slaven se viu afogado em dívidas legais e despesas relacionadas ao que ele chama de "terapia no varejo". Com uma dívida estimada entre US$30 mil e US$40 mil, a sorte sorriu para ele quando viu um anúncio procurando concorrentes para o 'Jeopardy!' durante uma viagem de negócios a Utah, nos anos 1990.

Andrea Piacquadio / Pexels

Oportunidade que mudou tudo

Embora não houvesse garantia de que seria chamado, Slaven compareceu à audição e, uma semana depois, recebeu a chamada que mudaria sua vida. Ele se tornou um campeão do 'Jeopardy!' na 8ª temporada, conquistando impressionantes US$53 mil. Essa vitória não apenas liquidou suas dívidas, mas também abriu portas para um novo capítulo em sua vida pessoal.

Com as dívidas pagas, Slaven reacendeu um romance do passado e propôs à mulher dos seus sonhos. Usando parte dos ganhos do 'Jeopardy!', ele comprou o anel de noivado e, sob as luzes dançantes da Aurora Boreal, fez a pergunta que mudaria sua vida. O casal se casou na primavera daquele ano, celebrando 31 anos de casados e a chegada de quatro filhos ao longo do caminho.

Além das vitórias iniciais, Slaven continuou a participar do 'Jeopardy!' e acumulou um total de US$130 mil em ganhos ao longo de sua carreira no programa. Ele destaca que, sem o 'Jeopardy!', não apenas quitaria suas dívidas, mas também não teria conhecido sua esposa, marcando o início de uma jornada extraordinária.

O 'Jeopardy!' é uma espécie de quiz na TV que vai ao ar há mais de 40 temporadas nos EUA.