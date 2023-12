Pai se recusa a defender o filho que foi punido por copiar um trabalho escolar

Um pai decidiu buscar apoio no Reddit depois de ser acusado de estragar a vida do filho ao se recusar interceder por ele em uma punição aplicada na escola. Segundo o relato, o jovem foi acusado de copiar um trabalho da internet e entregar como se fosse de sua autoria.

Sem se identificar, o homem conta que seu filho decidiu plagiar uma redação. Para isso, o estudante do primeiro ano do ensino médio utilizou frases geradas por um guia de estudos e alterou apenas a ordem em que elas apareciam no texto.

“A redação dele acabou passando pelo sistema de identificação de plágio, mas o professor reconheceu imediatamente a origem daquele conteúdo e ligou para me informar que meu filho receberia um zero na atividade”.

“A nota nele caiu para D, e ele me pediu para brigar com a escola e pedir uma revisão de sua média final. Eu me recusei e disse a ele que o zero foi merecido. Se você encontra dificuldade em uma matéria, pede ajuda. Plagiar é errado e ele sabe muito bem disso”, conta o pai.

A mãe teve outra opinião

Com a entrega do boletim do jovem, o pai se viu em um novo problema: ter que lidar com a mãe do menino que ficou inconformada com sua decisão.

“Ela me ligou após ver a nota baixa e perguntar ao filho o que tinha acontecido. Já era tarde demais para contestar a nota, uma vez que ela já foi lançada”.

“A mãe dele tentou questionar o motivo de eu não ter contestado a nota, e eu expliquei que era essa a lição que nosso filho precisava ter para não repetir o mesmo erro. Ter uma nota D no ensino médio é melhor do que ser expulso da faculdade ou demitido do emprego por plágio”.

Leia também: Jovem choca o pai ao desabafar sobre a morte de sua ‘irmã’

“Ela agora disse que o D vai prejudicar as perspectivas universitárias do nosso filho e que deveríamos tê-lo punido de forma doméstica com um castigo. Depois me acusou de ser um péssimo pai e fazer nosso filho receber uma punição que pode impactar negativamente em seu futuro. Duvido muito que a nota o atrapalhe já que ele não tem interesse em tentar uma universidade de grande prestígio, mas eu errei?”, questiona.

Para os usuários do Reddit, ele agiu corretamente em sua atitude.

“Você não está errado, mas essa nota realmente pode impactar ele nas escolhas universitárias. Se a matéria for pelo ano todo, ele deve se preocupar em melhorar sua média final”, comentou uma pessoa.

“Na escola essa era a punição que ele deveria receber, agora se ele estivesse na universidade as coisas seriam ainda piores”, finalizou outra.