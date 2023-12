Pai salva filho após emocionante transplante de medula em Brasília

O pai doou a medula para o filho depois do bebê ser diagnosticado com uma doença grave. Foto: Reprodução/HCB

Um pai residente em Riacho Fundo, Francisco Fagner, se tornou o doador de medula para seu próprio filho, Miguel, diagnosticado com uma perigosa imunodeficiência. O pequeno corria alto risco de vida, sendo vulnerável a infecções causadas por vírus, bactérias ou fungos. Sem hesitação, Francisco Fagner submeteu-se aos testes de compatibilidade e agiu rapidamente para garantir o bem-estar de seu filho recém-nascido.

Diagnóstico e determinação: a jornada de Miguel

Nascido no Hospital Materno-Infantil de Brasília em agosto, Miguel teve seu diagnóstico revelado após um teste do pezinho. Alertados pela anomalia nos resultados, os médicos confirmaram que o bebê sofria de SCID, uma imunodeficiência combinada grave. O tratamento começou prontamente, com a administração de medicamentos para proteger Miguel de doenças antes do crucial transplante.

Procedimento histórico: pai e filho, uma conexão vital

O pai e o irmão de Miguel foram submetidos a testes de compatibilidade, e a boa notícia chegou: Francisco Fagner era um doador compatível. O transplante de medula ocorreu em novembro, tornando Miguel o primeiro paciente na história do Hospital da Criança de Brasília José Alencar a receber esse procedimento após a detecção da doença na triagem neonatal. A felicidade da família aumentou após a confirmação de que a medula foi aceita pelo organismo do bebê.

Gratidão e reconhecimento: elogios à equipe médica

Agora, Miguel seguirá em acompanha apenas para exames de rotina. Foto: Reprodução/HCB

A mãe de Miguel, Nara Rodrigues, expressou sua gratidão pela atenção e rapidez da equipe médica durante todo o processo. Destacou a importância do trabalho do Hospital da Criança de Brasília, ressaltando que a busca por informações na internet foi crucial para entender a condição de seu filho.

Um futuro promissor: Miguel agora em tratamentos de segurança

Com o transplante bem-sucedido, a família celebra a superação desse desafio. Nara compartilhou a alegria ao afirmar que agora aguardam o momento em que Miguel completará seis meses para que ele possa receber as vacinas necessárias. O pequeno seguirá em acompanhamento apenas para exames de rotina.

Fonte: Correio Braziliense

