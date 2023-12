Noiva considera cobrar convidados que cancelaram após confirmar presença

Uma noiva australiana gerou discussões sobre o alto custo de casamentos e a responsabilidade dos convidados, após dez cancelarem sua presença apenas uma semana antes do grande dia.

A noiva enviou uma pergunta ao podcast australiano She’s on the Money, onde as apresentadoras Bec e Jess discutiram a situação delicada, buscando ajudar a noiva a navegar por esse momento.

A noiva explicou que estava a uma semana de seu casamento, que era "interurbano", requerendo que os convidados viajassem para outro Estado da Austrália. Ela estava preocupada, pois dez convidados haviam cancelado, citando custos elevados para a viagem.

A preocupação da noiva era justificada, pois ela já havia fornecido o número confirmado ao local do evento, pagando um total de mais de US$12 mil. Agora, ela estava considerando se era razoável solicitar que os convidados cobrissem esses custos.

Uma das apresentadoras classificou os cancelamentos de última hora como "inaceitáveis" e "bastante rudes". Ela aconselhou a noiva a abordar os convidados e perguntar se estariam dispostos a contribuir com os custos.

A outra apresentadora observou que os convidados, ao cancelarem tão perto da data, deixaram as coisas para a última hora, sugerindo que eles pelo menos oferecessem uma contribuição ou presente em dinheiro.

Casamento-Jeremy-Wong-Pexels

Jeremy Wong / Pexels

Opinião da audiência

A audiência do podcast também participou da discussão, com 51% votando a favor de os convidados pagarem à noiva e ao noivo, enquanto 49% acharam que não seria necessário.

No entanto, entre aqueles que votaram a favor da contribuição, 63% disseram que, se fossem a noiva, não pediriam o dinheiro. Apenas 7% dos entrevistados afirmaram que pediriam aos convidados que cobrissem o custo do lugar.

Quanto à situação inversa, se os ouvintes fossem os convidados que cancelaram uma semana antes, 53% pagariam ao casal, enquanto 47% não pagariam, sugerindo uma divisão de opiniões sobre a responsabilidade financeira dos convidados.

Algumas alternativas também foram sugeridas, incluindo a possibilidade de a noiva convidar outros amigos para ocupar os lugares vazios, além da sugestão de que os convidados ausentes ainda poderiam presentear o casal para compensar a situação, como trouxe a People.