Mulher se declara ‘ecossexual’ após relações com árvore de carvalho

Você acredita em amor à primeira vista? Para Sonja Semyonova isso existe, mas não somente entre os seres humanos, já que no caso dela a atração foi por uma árvore.

De acordo com a canadense, ela estava caminhando por um parque quando avistou a árvore. Desde então as visitas ao local se tornaram constantes. Ao sair para se exercitar, ela fazia questão de ir até o carvalho.

A mulher passou a registrar o caso em suas redes sociais. “Eu percorria um caminho perto da árvore cinco dias por semana durante todo o inverno. Percebi uma conexão.”, explicou a canadense ao New York Post.

Entre as qualidades que chamaram a atenção de Semyonova está a altura da árvore. Para ela, existe ligações nos sentimentos românticos com humanos e entre aqueles que se sentem atraídos por plantas, como no seu caso.

“Adoro a sensação de ser pequena e apoiada por algo tão sólido, com a sensação de não ser capaz de cair. Existem semelhanças entre o sexo com as pessoas e o erotismo que os ecossexuais sentem com a natureza, mas não são a mesma coisa”.

Sonja, que é especialista em contar histórias eróticas, explica que há uma certa confusão quando o assunto são pessoas que se envolvem romanticamente com elementos da natureza.

“Um grande equívoco é que ecossexualidade significa sexo entre as pessoas e a natureza. A ecossexualidade é uma forma diferente de explorar o erótico. Assistir à mudança das estações é para mim um ato erótico. Você sai da morte no inverno e então tudo ganha vida na primavera e acasala”, finaliza.

