Mulher embriagada bate seu carro em uma placa que dizia ‘não dirigir alcoolizado’

Uma mulher embriagada bateu seu carro em uma placa que alerta os usuários da estrada para não dirigirem sob efeito de álcool. Desde então, Clarissa Hernández se declarou culpada por dirigir embriagada e foi presa rapidamente após o acidente de seu veículo. Desde então, ela foi condenada a três anos de liberdade condicional, de acordo com os registros judiciais.

Hernández tinha bebido uma dose de tequila antes de se sentar ao volante de seu Land Rover e quase atropelou um grupo de pedestres. Felizmente, ela conseguiu desviar dos pedestres e, em vez disso, bateu seu carro na placa de trânsito.

A polícia a prendeu imediatamente depois que um relatório judicial indicou que "quase colidiu com um grupo de pedestres que saíam do teatro antes de bater na placa" na Califórnia, Estados Unidos.

O oficial do Departamento de Polícia de Palm Springs identificado como J. Valdiva escreveu: “ela tinha os olhos injetados de sangue, vermelhos e lacrimejantes, e falava com dificuldade. Ela balançava para frente e para trás continuamente. Estava com raiva, discutindo e sendo hostil”.

Desde então, a texana de 27 anos admitiu um delito menor de resistir intencionalmente e dirigir sob a influência do álcool, informou a CBS. Ela compareceu ao tribunal no dia 20 de dezembro para confirmar sua declaração de culpa e receber a sentença.

Não está confirmado qual era a leitura específica do seu nível de álcool no sangue no momento do teste, embora os documentos judiciais mostrem que ela foi considerada culpada por dirigir sob a influência de álcool com uma leitura de 0,8 ou mais.

Foi realizado um controle de DUI e carteiras de motorista das 19h do dia 10 de agosto até a 1h do dia 11 de agosto, na quadra 1100 da East Tahquitz Canyon Way, de acordo com o Departamento de Polícia de Palm Springs.

As suas acusações por crimes menores foram imediatamente convertidas em liberdade condicional de três anos no tribunal, e a acusada emitiu um veredito de culpa durante a sua primeira presença perante o tribunal.