Jovem choca o pai ao desabafar sobre a morte de sua ‘irmã’

Um jovem de 28 anos buscou apoio no Reddit depois de vivenciar uma situação inesperada envolvendo seu pai, com quem cortou contato logo após completar 16 anos.

Para ele, as coisas teriam acontecido de forma diferente caso o pai também tivesse mudado suas atitudes durante sua infância e adolescência.

Sem se identificar, o homem conta que sua mãe faleceu logo após seu nascimento e que quando ele tinha sete anos o pai se casou novamente com sua atual companheira, Tina. Na época, a mulher também era mãe de uma menina de 7 anos, a qual ele chama de Diana.

“Nós não nos demos bem porque ela era mimada demais e estava triste por não ser filha única depois do casamento dos nossos pais. Então dá pra imaginar que ela descontava tudo em mim. Meus brinquedos eram quebrados, roubados e diversas mentiras eram contadas para me colocar em apuros. Sempre que eu me defendia ou avisava meu pai, eu era punido ao invés dela”.

“Eu me sentia sozinho em minha casa, mas as coisas pioraram quando cheguei aos 16 anos. Diana espalhou uma fofoca sobre mim na escola e eu quase fui expulso. A mentira dela foi descoberta e ela foi suspensa. Claro que meu pai e a esposa me culparam por isso, e foi o meu limite. Eu liguei para minha prima do lado da família da minha mãe, contei tudo o que estava acontecendo e ela foi até lá para falar com meu pai”.

“Ele disse que se eu significava tanto assim para ela, então que podia me levar com ela. Meu coração foi despedaçado naquele momento, eu só fiz minhas malas e fui embora enquanto Diana ria de mim do quarto dela. Eu não voltei atrás ou falei com ele depois disso”.

As coisas mudaram de cenário

O jovem revela que os anos foram passando e nenhuma tentativa de contato foi feita por seu pai ou pela enteada dele. Porém, caso algum dos dois tivesse tentado, ele também confessa que teria bloqueado as chamadas.

As coisas mudaram completamente quando há 1 semana sua prima o visitou e disse ter uma mensagem do pai para ele.

“Ela disse que Diana se envolveu em um acidente fatal e que meu pai queria falar comigo. Depois me entregou o número do telefone dele e disse que a decisão de falar ou não com ele era somente minha. Não sei se por curiosidade ou o que, eu liguei”.

“Ele nem reconheceu minha voz, mas quando disse que era eu ele desatou a chorar. Quando ele se acalmou, disse que minha irmã morreu em um acidente e que era a hora de eu voltar para casa e fazer as coisas darem certo entre nós”.

“Eu perguntei sobre qual irmã ele estava falando, porque eu não tenho uma irmã. Na mesma hora ele começou a chorar novamente e disse que ela não merecia isso. Eu perdi a paciência e deixei minha raiva sair. Acabei dizendo que não me importava com a morte dela. Por sorte, minha namorada pegou o telefone e desligou”.

Feliz pela companheira ter interferido, o rapaz conta que ficou com medo de não conseguir parar de falar tudo o que pensava e que ficou guardando ao longo dos anos. Depois de se acalmar, a companheira conversou com ele e disse que ele poderia ter sido um pouco mais compreensivo com a situação, algo que ele concorda.

Para os usuários do Reddit, as reações dele foram completamente justificadas por sua história.

“Você não agiu errado, sua mudança de casa foi por conta da rejeição do seu pai. Você não deve nada a ele”, comentou uma pessoa.

“Envie uma única mensagem ao seu pai explicando a ele que ele perdeu seu filho biológico quando tinha 16 anos por conta das atitudes dele. Depois o bloqueie”, finalizou outra.