Homem se revolta e discute com o pai após receber presente de Natal

Um homem usou o Reddit, por meio do usuário u/AdCalm2794, revelando ter discutido com o pai sobre os presentes de Natal. A discussão gerou um clima tenso para o feriado.

“Estou com minha parceira há quase 10 anos, temos uma filha de três anos juntos (que é neta do meu pai (com quem ele faz o mínimo esforço)”, iniciou o texto na rede social.

“De qualquer forma este ano ele deixou os presentes de Natal, como de costume. Ao abri-los no dia ficou claro que não havia presente para minha companheira, mãe de sua neta”, desabafou.

De acordo com o rapaz, não se tratava de dinheiro, mas sim de esforço para com a nora. O homem disse que poderia até ter recebido um presente barato do pai para o restante ser direcionado ao presente da parceira.

Leia mais um relato:

Opiniões na rede social

“De qualquer forma, mandei uma mensagem e agradeci pelos meus presentes, mas seria bom para ele dar um presente para minha parceira, pois isso só a faz se sentir excluída da família. Ele não aceitou isso gentilmente, eu sou idiota?”, finalizou o texto.

Diversos internautas deixaram suas impressões na plataforma. “Estou em cima do muro, mas todo mundo é um idiota”, escreveram. “Seu pai está claramente desinteressado, ou pelo menos não envolvido, em sua vida. Isso, por si só, é um comportamento meio chato. Mas sem muito contexto histórico, não posso comentar se ele se reserva o direito de manter distância de você ou não.”

“Pedir ao seu pai para comprar um presente é rude. O fato de seu pai excluir um membro da família é rude. Uma abordagem mais educada seria eliminar a oferta de presentes. Diga algo como ‘pai, eu realmente aprecio o que você me deu, mas acho que no próximo ano gostaria de parar de trocar presentes’. Se ele quiser se aprofundar no assunto, você pode dizer que não se sente bem em participar quando seu parceiro é excluído. Mas com base no que você disse, parece que ele não vai se importar”, disseram.