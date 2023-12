Formação aos 90: conheça a mulher mais velha a concluir mestrado nos EUA

Quero continuar aprendendo", afirma a recém-mestre. - (crédito: Ahna Hubnik/Universidade do Norte do Texas)

Minnie Payne, de 90 anos, alcançou um feito notável ao concluir um mestrado em estudos interdisciplinares pela Universidade do Norte do Texas, tornando-se a mulher mais idosa a completar um curso universitário nos Estados Unidos. Seu extraordinário percurso acadêmico foi celebrado em uma cerimônia de formatura realizada em 17 de dezembro.

Persistência exemplar em uma vida de aprendizado contínuo

A cerimônia de graduação foi marcada por um momento especial quando Minnie recebeu seu diploma ao lado do neto Payne Billings, simbolizando não apenas uma conquista individual, mas também uma inspiração para gerações futuras. O reitor assistente de estudos de pós-graduação da UNT, Billy Roessler, elogiou a notável persistência de Minnie, destacando como ela personifica verdadeiramente o conceito de “aprendiz ao longo da vida”.

LEIA TAMBÉM: Amigo de quatro patas transforma hospital em São Paulo e leva alegria aos pacientes

A paixão pela escrita: terapia e vida profissional de Minnie

O foco acadêmico de Minnie Payne concentra-se na escrita, uma paixão que a acompanha ao longo de sua vida. Com uma carreira anterior como freelancer e redatora em várias cidades do Texas, ela compartilha que escrever é terapêutico para ela. Em suas próprias palavras, “a maioria dos escritores escreve porque gosta. Eu faço isso porque adoro.” Em um comunicado da UNT, Minnie expressa seu desejo de continuar aprendendo, demonstrando uma mentalidade de aprendizado contínuo.

Uma história de vida repleta de palavras e desafios

Quero continuar aprendendo", afirma a recém-mestre. - (crédito: Ahna Hubnik/Universidade do Norte do Texas)

A trajetória de aprendizado de Minnie começou quando se formou no ensino médio em 1950, na Carolina do Sul. Após trabalhar como balconista, casou-se e tornou-se repórter judicial. A decisão de ser dona de casa e posteriormente professora substituta reflete sua busca constante por conhecimento. A mudança para o Texas marcou o início de sua jornada acadêmica tardia, com sua aposentadoria aos 68 anos sendo seguida pela busca do bacharelado e, posteriormente, do mestrado.

LEIA TAMBÉM: Família ‘adota’ vizinho solitário e idoso ganha uma nova família; assista o vídeo

Noites dedicadas ao estudo

O caminho para o mestrado em estudos interdisciplinares não foi fácil, de acordo com Minnie Payne. Ela compartilha a dedicação necessária, mencionando noites inteiras de estudo, mas sua perseverança e compromisso resultaram no sucesso acadêmico. Sua história ressalta a importância da resiliência e do amor pelo aprendizado, independentemente da idade.

Fonte: Correio Braziliense