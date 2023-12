Família se depara com presentes de Natal destruídos ao chegar em casa (Reprodução/Debbie O'Hara)

Uma família foi surpreendida ao chegar em casa, se deparando com todos os presentes de Natal abertos. Como imaginado, o responsável se tratava de um membro da família, munido de toda sua euforia e inocência. Relato extraído do portal The Dodo.

Apesar da surpresa, o choque na família ficou de lado. O responsável pelo ato de “vandalismo” foi o cãozinho Angus.

O pet foi adotado há quatro anos pela família, sendo sua primeira e única. Estabelecido no lar, o cãozinho já marcou seu território e manifestou sua liberdade em fazer coisas de cachorro.

Família se depara com presentes de Natal destruídos ao chegar em casa (Reprodução/Debbie O'Hara)

“Ele não sabe brincar ou buscar, mas adora destruir bichos de pelúcia ou qualquer coisa que faça barulho”, disse Debbie O’Hara, mãe de Angus, ao The Dodo. “Ele destruiu algumas coisas desde que o tivemos, pois tinha ansiedade de separação… Ele mastigou parte do nosso sofá, uma poltrona nova e duas colchas de espuma antes de se sentir confortável sendo deixado em casa.”

Leia mais um relato sobre animais:

Euforia rotineira

Apesar de Angus ter seu comportamento destrutivo amenizado, as férias fizeram com que ele retomasse a euforia.

“Na última véspera de Natal, ele abriu todos os nossos presentes”, disse O’Hara. “Ele comeu uma caixa grande de chocolates e um pacote de quatro Kit Kats. Ele tem um estômago de aço [e] não ficou nem um pouco enjoado por causa do chocolate. Alguns familiares ganharam presentes com as caixas mastigadas e tivemos que comprar um moletom novo porque ele rasgou um deles ao abri-lo.”

Posteriormente, Angus fez exames para checar sua saúde devido à alimentação. Apesar deste ano O’Hara tentar esconder todos os presentes, seu plano caiu por terra.

Família se depara com presentes de Natal destruídos ao chegar em casa (Reprodução/Debbie O'Hara)

“Desta vez esqueci uma sacola com presentes desembrulhados, onde ele poderia pegá-los enquanto íamos às compras”, disse O’Hara. “Ele comeu os copos de caramelo e manteiga de amendoim e algumas caixas estavam rasgadas, mas isso é tradicional agora. Ele não desistiu de jeito nenhum.”

Mesmo com o comportamento destrutivo de Angus, a família sabe que é regido pela inocência e jamais o repreende.

“Nós o amamos como se ele fosse nosso filho, e dá para perceber que ele sente o mesmo”, disse O’Hara.