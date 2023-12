Ex-jogador da NBA é preso por homicídio

Chance Comanche foi preso pela polícia de Las Vegas, após confessar o assassinato de uma mulher identificada como Marayana Rodger, que era sua namorada.

O ex-jogador de 27 anos teria assassinado Rodgers com sua atual parceira, Sakari Harnden, de 19 anos.

Com informações da mídia local, sabe-se que Comanche teve um relacionamento com ambas as mulheres em diferentes momentos, mas elas eram conhecidas por serem prostitutas em Las Vegas.

A versão da Fox Sports relata que Sakari e Marayana tiveram um problema por um relógio luxuoso, então Harnden entrou em contato com seu ex-namorado Chance e começaram a elaborar o plano.

Aproveitando o jogo de sua equipe em Las Vegas, Comanche se encontrou com sua ex-namorada para encontrar-se com Rodgers com a promessa de encontrar-se com outro homem.

Depois de comprar álcool, dirigiram-se a um beco onde o ex-jogador começou a estrangular a vítima com um cabo HDMI, mas parou para que Sakari continuasse até matar Marayana.

Chance Comanche (gran nombre!) fue detenido junto a su novia, acusados de haber asesinado a una joven en Las Vegas.



Comanche fue cortado por los Stockton Kings de la G-League luego de que se conociera la noticia.



Tiene un partido en la NBA (con Portland, ante Warriors). pic.twitter.com/cfULFIcrX1 — Historias de NBA (@nba_historias) December 18, 2023

A polícia encontrou o corpo de Rodgers em uma vala perto de Sacramento, Califórnia, onde Comanche indicou que ele foi enterrado e o ex-jogador dos Kings foi preso por acusações de sequestro de primeiro grau, até o momento.