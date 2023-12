Estudo: pais priorizam ensinar 'perigo de estranhos' mais do que segurança contra fogo

Uma pesquisa recente destaca que pais estão mais propensos a ensinar seus filhos sobre 'perigo de estranhos' (72%) e segurança no trânsito (77%) do que sobre segurança contra incêndios em casa (55%).

Metade dos pais com filhos menores de 18 anos não possui um plano de fuga em caso de incêndio, e o mesmo número não tem alarmes contra incêndios instalados.

A pesquisa com 1.517 pais revela que 29% citam o custo como a principal barreira para garantir equipamentos de segurança contra incêndios. Além disso, 10% alegam não ver a necessidade desses dispositivos em suas casas.

Incendio-Pixabay-2

Pixabay

Confiança ilusória

Embora quase dois terços dos pais (63%) acreditem que seus filhos saberiam o que fazer em caso de incêndio, a pesquisa destaca uma desconexão entre a confiança e a falta de medidas de segurança efetivas.

A Kidde lançou a campanha 'Cause for Alarm' para conscientizar sobre a importância de ter alarmes de fumaça e incêndio em casa. Myleene Klass, colaboradora da campanha, destaca a necessidade de capacitar as crianças para agir em caso de incêndio.

A pesquisa também destaca dicas importantes, como a necessidade de testar os alarmes a cada mês, criar um plano de fuga abrangente e garantir que todos na casa saibam discar o número de emergência.

Esse alerta visa chamar a atenção para a segurança contra incêndios em casa, visando proteger crianças e familiares.