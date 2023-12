Casal vende tudo para viver em navios: ''é mais barato''

John e Melody Hennessee decidiram trocar a vida convencional por uma aventura marítima. Em 2020, venderam casa, negócio e pertences para explorar o mundo a bordo de navios de cruzeiro. O casal, inicialmente, optou por percorrer os Estados Unidos em um motorhome, mas logo buscaram algo mais emocionante.

Após ver um anúncio no Facebook, John se inscreveu para um cruzeiro de 274 dias com a Royal Caribbean, uma decisão que mudaria completamente o estilo de vida do casal. Desde então, viajaram pela Austrália, Nova Zelândia e outras partes do Pacífico Sul, atualmente explorando a República Dominicana.

"Agora temos uma conta de telefone, uma conta do navio e algumas faturas do cartão de crédito quando desembarcamos, e só", disse John à Sky News. "Não temos mais uma hipoteca ou despesas com casa. Acabaram os seguros de veículos, de propriedades ou as contas de serviços. A lista continua."

A fun filled day and evening with great friends..!!! Posted by Melody Thor Hennessee on Monday, December 4, 2023

Cruzeiro residencial

Com planos até dezembro de 2024, os Hennessee logo embarcarão no Villa Vie, um cruzeiro residencial onde compraram uma cabine. O Villa Vie é um dos primeiros navios de cruzeiro all-inclusive que oferece residências permanentes, com cerca de 30% dos passageiros sendo habitantes em tempo integral, sendo 85% americanos.

As cabines variam de preço, começando em US$99 mil para aquelas sem vista e chegando a cerca de US$249 mil para as que oferecem vista para o oceano, além da taxa mensal de quase US$8 mil. Os Hennessee veem isso como um investimento, considerando o custo de vida marítimo mais acessível.

Lunch at the sunset beach bar and then an evening sunset catamaran cruise..!!! Just beautiful🥰 Posted by Melody Thor Hennessee on Wednesday, December 6, 2023

Compromisso de 15 anos

Os Hennessee não planejam trabalhar durante a viagem e, para manter a saúde, buscam equilibrar a indulgência com longas caminhadas. O Villa Vie oferece instalações médicas para cuidados de rotina, garantindo que os ocupantes, em sua maioria com idade em torno de 60 anos, estejam em boa forma.

Com a promessa de circunavegar o mundo a cada três anos, principalmente seguindo o clima quente, o casal expressa seu amor pelo mar. "Somos simplesmente amantes da água. Ambos gostamos de barcos. Adoramos estar no oceano", afirma Melody.

A decisão dos Hennessee reflete uma tendência crescente de estilos de vida alternativos, buscando aventuras enquanto otimizam custos. O Villa Vie oferece uma nova perspectiva para aqueles que desejam chamar o mar de lar, combinando luxo, liberdade e economia.